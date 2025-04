Sem disputar uma partida oficial desde o dia 24 de março, João Fonseca já tem definidos seus próximos torneios. O número 1 do Brasil volta às quadras no Masters 1000 de Madri, que tem início no dia 23 de abril. De lá, mais três torneios - todos no saibro - já estão na agenda do 59º melhor tenista da atualidade, de 18 anos.

Caso não vença dois jogos na capital espanhola, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai jogar o forte Challenger de Estoril, em Portugal, que começa no dia 27 de abril. Vale lembrar que, em 2024, aos 17 anos, em seu primeiro torneio nesse nível, o brasileiro derrotou o americano Alex Michelsen, então 70º do mundo, antes de ser eliminado pelo britânico Cameron Norrie na segunda rodada em Madri.

João Fonseca vai debutar em Roma e em Roland Garros

Terceiro e último Masters 1000 no saibro da temporada, Roma contará, pela primeira vez, com a participação de João Fonseca. As disputas no Foro Itálico da capital italiana têm início no dia 7 de maio.

Duas semanas depois, mais precisamente a partir de 25 de maio, será dada a partida em Roland Garros. Pela primeira vez, o número 1 do Brasil vai jogar uma chave principal de Grand Slam sem precisar jogar o qualifying (torneio classificatório). Em janeiro, no Aberto da Austrália, João Fonseca furou o quali e, na estreia, conquistou sua maior vitória na carreira, derrubando o russo Andrey Rublev, 9º do mundo. Foi, também, a primeira vez que o carioca nascido em Ipanema enfrentou um jogador do top 10.

Neste ano, sem contar os dois títulos de Challenger (em Camberra, na Austrália, em janeiro, e em Phoenix, nos EUA, em março), o pupilo de Guilherme Teixeira soma 9 vitórias e cinco derrotas. Em sua última partida, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, Fonseca foi superado pelo australiano Alex De Minaur (11º).

Confira a agenda de João Fonseca até Roland Garros