Time Mundo, de João Fonseca, vence a Laver Cup pela terceira vez

O título da Laver Cup 2025 ficou com o Time Mundo. Neste domingo (21), no Chase Center, em São Francisco, Estados Unidos, a equipe capitaneada por Andre Agassi levou a melhor sobre o Time Europa, de Carlos Alcaraz. O título foi confirmado no último duelo do dia, que terminou com vitória do norte-americano Taylor Fritz sobre o alemão Alexander Zverev.

O Time Mundo chegou ao duelo decisivo liderando o placar geral por 12 a 9. Caso vencesse, Zverev somaria três pontos para o Time Europa e levaria a disputa para o desempate em uma partida de duplas. Vindo de cinco vitórias consecutivas no histórico de confronto com o alemão, Taylor Fritz começou o jogo dominante, vencendo o primeiro set sem muita dificuldade por 6/3.

O que parecia que se encaminharia para uma vitória tranquila para Fritz virou um duelo emocionante, com Zverev crescendo em quadra e agitando o clima da torcida. O segundo set acabou decidido do tie-break e terminou com vitória do norte-americano por 7/6 (7-4), confirmando o terceiro título do Time Mundo na história do torneio.

Outros confrontos do dia

O dia decisivo da Laver Cup 2025 começou com vitória de Carlos Alcaraz e Casper Ruud sobre a parceria Reilly Opelka e Alex Michelsen por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 6/1, dando uma sobrevida ao Time Europa, que vinha atrás no placar geral. Na sequência, o australiano Alex De Minaur entrou em quadra e superou Jakub Mensik em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, e deixou o Time Mundo com 12 pontos, a apenas um do título.

Porém, ainda havia tempo para um show individual do número 1 do mundo, Carlos Alcaraz. Diante do argentino Francisco Cerundolo, no terceiro jogo do dia, o espanhol não deu chances e, com vitória por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1, mantendo a disputa do troféu em aberto.

Alcaraz venceu em dupla e no simples no último dia de Laver Cup (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Torcedores questionam ausência de Fonseca

Integrante do Time Mundo, o fenômeno brasileiro João Fonseca entrou em quadra no primeiro dia de Laver Cup, quando conseguiu vitória impressionante sobre o italiano Flavio Cobolli. Apesar do início promissor, o tenista não foi mais convocado por Andre Agassi, capitão da equipe, para os dias seguintes de competição.

Mesmo sem jogar, Fonseca acompanhou os duelos do dia decisivo do banco e apoiou os companheiros ao longo das partidas. Neste domingo (21), o jovem viralizou na internet ao orientar o companheiro Francisco Cerundolo durante o duelo contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz.

