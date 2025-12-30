Carlos Alcaraz encerrou a temporada de 2025 como o jogador com maior volume de premiação no tênis. O espanhol somou US$ 21,36 milhões em premiações. O valor foi impulsionado pelo título do US Open, que rendeu US$ 5 milhões. Este valor foi o maior prêmio individual já pago no circuito profissional. Ao longo do ano, Alcaraz também conquistou Roland Garros (US$ 2,9 milhões em premiação), três torneios Masters 1000 (mais de US$ 1 milhão cada).

Aos 22 anos, Alcaraz já ultrapassa US$ 60 milhões na carreira e ocupa a quinta posição histórica no ranking de premiação da ATP. Os dados foram publicados originalmente pelo site Sportico.

Na segunda colocação aparece Jannik Sinner, com US$ 19,12 milhões em prêmios no ano que está no fim. O italiano venceu o Australian Open, recebendo US$ 2,2 milhões, e Wimbledon (mais US$ 4 milhões). Sinner também venceu o ATP Finals, no mês passado (US$ 5,07 milhões), o maior prêmio já distribuído pela ATP em um único evento. A temporada do italiano, no entanto, teve uma interrupção entre fevereiro e abril, após uma suspensão de três meses longe do tênis por acordo após doping.

O terceiro lugar do ranking de ganhos no tênis ficou com Aryna Sabalenka, que somou US$ 15 milhões. A número 1 do mundo venceu o US Open após ser vice-campeã no Australian Open e em Roland Garros. Sem contar dois torneios WTA 1000 ao longo da temporada.

Os valores incluem também os pagamentos do torneio de duplas mistas do US Open, que passou a contar com atletas da elite individual. Casper Ruud, por exemplo, obteve US$ 200 mil de seus US$ 4,17 milhões totais em 2025 nessa competição específica.

Por outro lado, o ranking não considera eventos de exibição, como o Six Kings Slam, disputado na Arábia Saudita, que pagou US$ 6 milhões a Jannik Sinner fora do circuito oficial. Ainda há pagamentos pendentes relacionados aos bônus da ATP, tradicionalmente distribuídos no fim do ano ou no início da temporada seguinte. Eles também não entram na conta.

João Fonseca

O prodígio brasileiro do tênis não entra no top-50 da lista. No ranking da ATP, ele ocupa a 24ª posição, atualmente. Aos 19 anos, ele também é o único sub-20 entre os 100 primeiros colocados do tênis mundial.

Ranking de premiações de 2025

1 . Carlos Alcaraz (ESP) - US$ 21,36 milhões 2 . Jannik Sinner (ITA) - US$ 19,12 milhões 3 . Aryna Sabalenka (BLR) - US$ 15,01 milhões 4 . Iga Switek (POL) - US$ 10,11 milhões 5 . Elena Rybakina (CAZ) - US$ 8,46 milhões