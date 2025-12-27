Prêmio Lance!: direita de João Fonseca vence na categoria 'Momento do ano'

Uma direita de 181 km/h que anunciou um novo protagonista para o tênis mundial. João Fonseca conquistou o Prêmio Lance! na categoria 'Lance do Ano' ao vencer o russo Andrey Rublev na primeira rodada do Australian Open. O disparo na paralela foi o símbolo máximo de uma temporada que recolocou o Brasil na elite do tênis.

A partida contra Rublev terminou em 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5), em 2h23min de disputa na Margaret Court Arena. O momento que garantiu o prêmio aconteceu justamente no "match point": após um saque forte de Rublev e uma troca de bolas rápida, o brasileiro disparou uma direita na paralela espetacular para fechar o jogo.

O golpe de João superou o recorde do espanhol Carlos Alcaraz de 178km/h, se tornando o forehand mais rápido da história do torneio.

QUATORZE vitórias consecutivas para João Fonseca, vence Rublev por 7-6, 6-3 e 7-6🔥 - 18 anos! 👶 - Estreia no sorteio principal! 🎾 - Primeira vitória contra um jogador top 10! 💥 - Forehand mais rápido do torneio! 🚀 - 22 sets consecutivos (incluindo as finais da próxima… pic.twitter.com/qOxxX13NrW — Tips Pensador 🏀🥎 (@ospensadorestt) January 15, 2025

A postura de Rublev ao longo do confronto evidenciou o domínio do brasileiro. O veterano russo, conhecido pelo temperamento explosivo, não escondeu a frustração com o nível de jogo de Fonseca, chegando a quebrar uma de suas raquetes em quadra.

João Fonseca saca na exibição contra Carlos Alcaraz em Miami (Foto: Tomas Diniz Santos/AFP )

