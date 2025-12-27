Raquetadas: Conheça detalhes do encordoamento no tênis; veja o vídeo

Conteúdo Especial

São muitos os detalhes que interferem na prática do tênis, modalidade que tende a crescer nos próximos anos no Brasil por conta, principalmente, do fenômeno chamado João Fonseca. Pois a seção 'Raquetadas' estreia, neste sábado, esclarecendo algumas curiosidades sobre o encordoamento, algo fundamental para quem deseja iniciar a caminhada pelas quadras, seja como tenista amador(a) ou profissional.

O primeiro passo, na hora de encordoar, é medir o material a ser usado:

- Fizemos a medição pra saber a metragem, quantidade de cordas para fazer a raquete. Muita gente não sabe, acha que é utilizada uma quantidade pequena de cordas. Mas, em média, são utilizados 12 metros de corda, por raquete - explica o encordoador Caio Araújo, que trabalha na loja da Decathlon da Techset, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



Responsável pelo encordoamento do WTA 125 que aconteceu em outubro, na academia onde trabalha, Caio explica, também, que a tensão da raquete é um dos fatores fundamentais na hora de encordoar:

- Existem as diferentes cordas, multifilamento e monofilamento, que são macias ou rígidas, respectivamente. Essa que estou utilizando agora é multifilamento, que dá mais conforto ao atleta. Se usada com uma tensão muito baixa, vai ser uma corda com muita elasticidade, perdendo um pouco de controle e precisão. Então, cordas macias costumam-se usar tensão um pouco mais alta, para equilibrar a potência que será utilizada e colocar a bola em quadra.

Altitude também influencia no encordoamento

A tensão da raquete também é influenciada pela altitude da cidade onde se pratica o tênis, ressalta Caio:



- Como estamos a nível do mar, a bola não fica tão veloz, como na altitude, conseguimos usar tensões mais baixas pra compensar essa questão. Já quando o atleta joga numa cidade com, no mínimo, 900 metros de altitude, já precisa aumentar mais a pressão, para deixar a raquete mais rígida, para compensar o rarefeito provocado pela altitude.

Até o tipo de bola pode interferir na tensão do encordoamento de uma raquete. Veja mais dicas no vídeo abaixo:

