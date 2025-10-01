Quanto Jannik Sinner vai receber pelo ATP 500 da China?

Jannik Sinner venceu o norte-americano Learner Tien, de 19 anos e número 52º no ranking ATP, por 6/2 e 6/2, e conquistou o bicampeonato no ATP 500 de Pequim, na China. O valor que o italiano deve receber por vencer o torneio é de US$ 751.075 (cerca de R$ 4.075.000,00 na cotação atual).

Se compararmos com os valores das outras premiações da temporada, a de Pequim foi pequena. Ao vencer o Wimbledon, Sinner faturou £3 milhões (R$ 22,6 milhões), que somados aos US$3,5 milhões de (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual) ganhos no Australian Open, já somavam R$ 47 milhões em premiações em 2025.

Ao adicionar os US$ 751.075 de Pequim, o italiano pode fechar a temporada com cerca de R$52 milhões em títulos. Podendo chegar a quase R$50 milhões, caso vença o ATP Masters 1000 de Xangai, onde o campeão leva US$ 1.124.380, além de 1.000 pontos no ranking.

Siner pode terminar 2025 como n°1 do ranking

A ausência de Carlos Alcaraz no ATP Masters 1000 de Xangai reabriu, ligeiramente, a disputa pela liderança do ranking mundial da ATP. Mesmo com uma vantagem superior a 2.600 pontos sobre Jannik Sinner, a desistência do espanhol cria um caminho matemático para o italiano tomar o topo.

Para isso, Sinner precisa de uma campanha perfeita: ele deve conquistar os títulos do ATP 500 de Pequim (o que já aconteceu), do Masters 1000 de Xangai e do ATP 500 de Viena. Caso o italiano vença os três torneios, ele assumirá o número 1 do mundo brevemente, antes mesmo de Alcaraz retornar à competição em Paris. No entanto, essa liderança seria por pouco tempo, pois ele perderá o posto na semana seguinte, devido ao desconto dos pontos do ATP Finals de 2024.

Com isso, qualquer tropeço de Sinner nos próximos torneios garantirá o número 1 para Alcaraz até o final do ano, onde o título de número 1 de final de temporada será, de fato, decidido entre os dois.