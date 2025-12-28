Djokovic recebe Globe Sports Awards das mãos de Cristiano Ronaldo; vídeo

Dois gigantes de esportes distintos protagonizaram uma cena rara no Globe Sports Awards, neste domingo (28), em Dubai. Afinal, ninguém menos do que Cristiano Ronaldo entregou o prêmio Global do Esporte ao sérvio Novak Djokovic, um verdadeiro encontro de milhões.

- Estar aqui é um privilégio, uma honra. Receber esse prêmio das mãos de outra lenda do esporte é a realização de um sonho. Sou um grande fã de futebol e vim aqui para celebrar o incrível ano de todas as estrelas da modalidade - agradeceu o tenista, ex-número 1 do mundo e atual quarto do ranking.



Em seguida, o artilheiro português não poupou elogios ao craque das quadras:



- Para mim ele é um exemplo. E quando alguém é exemplo, fala por si mesmo. É um exemplo pela longevidade, temos histórias parecidas, ele merece esse prêmio por ser um exemplo para essa geração e para as que virão.

O ex-número 1 do mundo revelou que conheceu Cristiano Ronaldo quando o atacante jogava no Real Madrid.

Djokovic na torcida para Cristiano Ronaldo chegar aos 1000 gols



- Ronaldo é sempre uma inspiração para fazermos o melhor, ele realmente me inspira da mesma maneira. É sobre acordar todas as manhãs tentando encontrar motivação e jogar no mais alto nível por tantos anos. Chega um momento em que você começa a questionar as coisas, mas aí vê exemplos como o de Cristiano e encontra muitas semelhanças. Essencialmente, não praticamos o mesmo esporte, mas nos impulsionamos mutuamente e mostramos a outras gerações que não há limites. Gosto do olhar sério do Cristiano Ronaldo, quando ele diz que vai alcançar os 1000 gols. E acredito nisso.