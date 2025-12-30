Conteúdo Especial

Se em time que está ganhando não se mexe, como diz o ditado, só o tempo dirá se o surpreendente rompimento entre Carlos Alcaraz e o técnico Juan Carlos Ferrero será prejudicial ao número 1 do mundo. E o Loio no Lance! de hoje destaca o primeiro e enorme desafio que o espanhol, de 22 anos, terá pela frente, agora sem a companhia do treinador que o acompanhou desde o início da carreira, em 2018.

Para início de conversa, o líder do ranking, como nas últimas temporadas, só vai debutar, em jogos oficiais, em 2026, no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Esse é, justamente, o único desse nível que lhe falta no currículo. Antes do torneio em Melbourne, Alcaraz joga uma exibição na Coreia do Sul contra o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo.



Bicampeão de Roland Garros (2024/25), de Wimbledon (2023/24) e do US Open (2022/25), o espanhol soma 11 vitórias em 15 jogos no Aberto da Austrália até agora. E jamais sequer chegou à semifinal do torneio em Melbourne. Nas últimas duas edições, Alcaraz parou nas quartas de final, perdendo para o alemão Alexander Zverev, em 2024, e para o sérvio Novak Djokovic, em 2025 (vídeo abaixo). Nesse último ano, aliás, a única final de Slam que o líder do ranking não disputou foi em solo australiano.

Alcaraz debutou em Melbourne aos 17 anos, em 2021, quando era apenas o 141º do mundo e furou o qualifying (torneio classificatório), ganhando três jogos. Na chave principal, sua primeira de Slam como profissional, ganhou do holandês Botic Van de Zandschulp, mas perdeu, na segunda rodada, para o sueco Mikael Ymer. No ano seguinte, já como o 31 do planeta, o jovem espanhol (sem precisar jogar o classificatório) alcançou a terceira rodada, mas acabou superado pelo italiano Matteo Berrettini. Em 2023, lesionado, o ex-pupilo de Ferrero não jogou o torneio.

Primeira vitória em Slam de Alcaraz foi em Melbourne

Antes de debutar em torneios desse nível há quase cinco anos, em Melbourne, o espanhol tentou o classificatório de Roland Garros, em 2020. Na época, Alcaraz era apenas o 189º do mundo e perdeu na rodada inicial do qualifying para o australiano Aleksandar Vukic (193º).

De lá pra cá, o jovem espanhol já soma 84 vitórias, 13 derrotas e seis títulos de Slams.

Resta saber se, sem Ferrero, a lista de conquistas desse nível seguirá aumentando.

Caso quebre a escrita em Melbourne e ganhe o Slam que lhe falta, mostrará ao mundo que segue soberano, mesmo sem o treinador ao lado do qual venceu todos os 24 títulos como profissional até aqui.