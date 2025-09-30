Número 1 do mundo, Alcaraz fatura ATP 500 de Tóquio contra Fritz

Carlos Alcaraz, número 1 do ranking mundial, venceu o norte-americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-4, na final do ATP 500 de Tóquio. O triunfo ocorreu nesta terça-feira (30) no Japão, garantindo ao espanhol seu oitavo título na temporada 2025.

O confronto representou uma revanche para Alcaraz, que havia sido derrotado pelo mesmo adversário dias antes na Laver Cup, disputada em São Francisco. Fritz buscava entrar para a história como o primeiro tenista americano a vencer o líder do ranking mundial duas vezes no mesmo ano desde Andre Agassi em 1998.

Taylor Fritz é cumprimentado por Calos Alcaraz após a vitória na Laver Cup (Foto: Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup/AFP )

A partida começou equilibrada, com Fritz criando a primeira oportunidade de quebra logo no segundo game. O norte-americano também conseguiu salvar três break-points quando o placar marcava 3-2. No entanto, Alcaraz mostrou maior consistência técnica ao longo do duelo.

No segundo set, após solicitar atendimento médico por problemas no joelho esquerdo, Fritz foi quebrado no início. O espanhol abriu vantagem de 5-1, viu o americano reagir para 5-4, mas encerrou o confronto com duas bolas curtas consecutivas.

As estatísticas confirmam a superioridade do tenista espanhol na decisão. Alcaraz produziu 29 winners contra 19 de Fritz e cometeu 20 erros não-forçados, um a menos que seu oponente. No serviço, o número 1 do mundo obteve 63% de aproveitamento no primeiro saque, vencendo 78% desses pontos.

Este foi o oitavo troféu levantado por Alcaraz em nove finais consecutivas disputadas em 2025. No total, o espanhol chegou a 10 finais e 67 vitórias na temporada atual.

Com este resultado, Alcaraz integra um grupo seleto de tenistas que conquistaram pelo menos oito torneios em um único ano desde o início do século 21. Apenas outros cinco jogadores alcançaram tal feito: Jannik Sinner (8), Andy Murray (9), Novak Djokovic e Rafael Nadal (11) e Roger Federer (12).

