João Fonseca oscila, mas vence a estreia em Cincinnati Na terceira rodada, o brasileiro encara o qualifier australiano Christopher O'Connell

Pela 10ª vez em 14 estreias na temporada, João Fonseca saiu de quadra vitorioso. Neste domingo, no Masters 1000 de Cincinnati, o número 1 do Brasil e 26 do mundo oscilou no segundo set, mas derrotou o holandês Botic Van de Zandschulp (59º), de 30 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).

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Na terceira rodada, o número 1 do Brasil tem pela frente o qualifier australiano Christopher O'Connell (129º e ex-53º), de 32 anos, que derrotou o norueguês Casper Ruud (14º), por 7/5, 1/2 e desistência. Será um confronto inédito na carreira do jovem brasileiro, de 19 anos.

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Como foi a vitória de João Fonseca

As profundas devoluções de saque do adversário incomodaram João, especialmente na primeira parcial. Tanto que ele teve o serviço ameaçado nos dois primeiros games. E o holandês aproveitou a segunda chance para se impor no game do carioca. Em seguida, no entanto, Botic sacou em 2/1 e sofreu a quebra de volta.

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Nesse game, o número 1 do Brasil fez um winner de devolução de saque, e o rival cometeu duplas-faltas nos últimos dois pontos. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira foi se recuperando e aproveitou o outro break que teve, no último game, para fechar o set.

No segundo set, o número 1 do Brasil também manteve os 100% de aproveitamento nos breaks. Dessa vez, a primeira quebra foi no quarto game, quando o adversário sacava em 1/2. No game seguinte, para desespero do rival, o carioca salvou dois breaks, saindo de 15/40 e abriu 4/1. A partir dali, no entanto, João não manteve o mesmo nível. Por outro lado, ex-número 22 do mundo, o holandês não se entregou e devolveu a quebra no sétimo game, quando o rival sacava em 4/2. Depois, empatou em 4/4. Passado o 'apagão', João Fonseca dominou o tie-break, abriu 4/0, 5/1 e fechou em 7/2, garantindo a 19º vitória em 32 jogos em 2026.

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