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João Fonseca oscila, mas vence a estreia em Cincinnati

Na terceira rodada, o brasileiro encara o qualifier australiano Christopher O'Connell

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 15:45
Atualizado há 2 minutos
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João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal (Divulgação)

Pela 10ª vez em 14 estreias na temporada, João Fonseca saiu de quadra vitorioso. Neste domingo, no Masters 1000 de Cincinnati, o número 1 do Brasil e 26 do mundo oscilou no segundo set, mas derrotou o holandês Botic Van de Zandschulp (59º), de 30 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).

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Na terceira rodada, o número 1 do Brasil tem pela frente o qualifier australiano Christopher O'Connell (129º e ex-53º), de 32 anos, que derrotou o norueguês Casper Ruud (14º), por 7/5, 1/2 e desistência. Será um confronto inédito na carreira do jovem brasileiro, de 19 anos.

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Como foi a vitória de João Fonseca

As profundas devoluções de saque do adversário incomodaram João, especialmente na primeira parcial. Tanto que ele teve o serviço ameaçado nos dois primeiros games. E o holandês aproveitou a segunda chance para se impor no game do carioca. Em seguida, no entanto, Botic sacou em 2/1 e sofreu a quebra de volta.

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Nesse game, o número 1 do Brasil fez um winner de devolução de saque, e o rival cometeu duplas-faltas nos últimos dois pontos. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira foi se recuperando e aproveitou o outro break que teve, no último game, para fechar o set.

No segundo set, o número 1 do Brasil também manteve os 100% de aproveitamento nos breaks. Dessa vez, a primeira quebra foi no quarto game, quando o adversário sacava em 1/2. No game seguinte, para desespero do rival, o carioca salvou dois breaks, saindo de 15/40 e abriu 4/1. A partir dali, no entanto, João não manteve o mesmo nível. Por outro lado, ex-número 22 do mundo, o holandês não se entregou e devolveu a quebra no sétimo game, quando o rival sacava em 4/2. Depois, empatou em 4/4. Passado o 'apagão', João Fonseca dominou o tie-break, abriu 4/0, 5/1 e fechou em 7/2, garantindo a 19º vitória em 32 jogos em 2026.

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