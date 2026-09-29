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Brasil muda bastante para encarar Austrália; veja escalação

Seleção joga em Brisbane e tenta afastar má impressão deixada no primeiro jogo

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 05:45
Atualizado há 57 minutos
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Camisa da Seleção com escudo em Brisbane
Em Brisbane, Brasil faz segundo amistoso com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com sete mudanças em relação ao Brasil que iniciou diante da Austrália no amistoso da última sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação para o segundo jogo da Seleção com os australianos. As equipes se enfrentam em Brisbane a partir das 7h (de Brasília). Todos os 52 mil ingressos para a partida foram vendidos.

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Entre as novidades, dois estreantes: o goleiro Otávio e o meia Gabriel Bontempo. Mas as alterações promovidas por Ancelotti atingem todos os setores, do gol ao ataque. As principais acontecem na defesa, que foi totalmente trocada em relação ao primeiro jogo. A Seleção também terá um esquema de jogo diferente, com três jogadores no meio-campo e três no ataque.

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O técnico italiano confirmou a escalação do Brasil com Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Jr.

Na segunda-feira (28), Ancelotti afirmou que tanto a comissão técnica quanto os jogadores encaram os amistosos com a mesma importância de qualquer jogo oficial. Disse que não deixa que as críticas o afetem, porque o planejamento é "formar uma nova geração de futebolistas". As mudanças no time e a própria escolha dos convocados passam por isso.

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Rayan comemora gol do Brasil
Autor do gol brasileiro no primeiro jogo, Rayan será titular do Brasil (Foto: Saeed Khan/AFP)

Austrália também confirma time para amistoso com a Seleção

Na Austrália, o técnico Tony Popovic irá repetir o mesmo time que foi escalado no amistoso de sexta-feira. A equipe vai a campo com Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Lucas Herrington; Jacob Italiano, Jackson Irvine, Paul Okon-Engstler, Connor Metcalfe e Aziz Behich; Nestory Irankunda e Tete Yengi.

O trio de arbitragem é do Japão: Yusuke Araki será o árbitro principal, com Kota Watanabe e Kohe Ando como auxiliares.

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