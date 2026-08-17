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Guto Miguel estreia contra top 80 no Challenger da Jamaica

Gustavo Heide e Igor Marcondes também representam o Brasil na chave principal em Kingston

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 15:06
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Guto Miguel leva mão à cabeça na semifinal do UTS Rio
Guto Miguel leva mão à cabeça na semifinal do UTS Rio (Foto: Divulgação)

Três brasileiros disputam nesta semana o Challenger 75 de Kingston, na Jamaica, torneio realizado em quadras duras. Entre os destaques está Luis Guto Miguel, atual número 1 do mundo no ranking juvenil, que terá um desafio importante logo em sua primeira partida.

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O jovem brasileiro enfrentará o francês Valentin Royer, 78º colocado no ranking da ATP e principal cabeça de chave da competição. Já Gustavo Heide, 133º do mundo, chega ao torneio como segundo favorito ao título. O paulista estreia diante do francês Harold Mayot, 252º do ranking. Se avançar, enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Blaise Bicknell e Max Purcell.

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Igor Marcondes, 310º colocado também inicia sua campanha na chave principal. Seu adversário será o equatoriano Alvaro Guillen Meza, 278º do mundo. Em caso de vitória, o brasileiro enfrentará Lautaro Midon ou Dan Martin na próxima rodada.

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Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto no UTS Rio
Guto Miguel está na final do UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

Brasileiros no qualificatório

Outros dois tenistas brasileiros entram em quadra pelo torneio classificatório. Lucas Andrade da Silva enfrenta o italiano Pietro Fellin, enquanto Paulo Saraiva terá pela frente o norte-americano Matt Kuhar. As partidas do Challenger de Kingston contam com transmissão pela Challenger TV, disponível no site da ATP.

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