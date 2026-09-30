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Cristiano Ronaldo anuncia saída de Portugal após falas de Jorge Jesus

Craque português deixa concentração da equipe na véspera da partida contra a Dinamarca, pela Liga das Nações

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 16:07
Atualizado há 0 minutos
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Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

Cristiano Ronaldo confirmou nesta quarta-feira (30), por meio das redes sociais, que não seguirá com Portugal para o restante da Data Fifa. Em comunicado, o craque português informou que a decisão de deixar o grupo foi tomada após reunião com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e motivada por declarações recentes do técnico Jorge Jesus. A saída do craque acontece na véspera do duelo contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações.

— Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção — escreveu o jogador, em seu perfil oficial. Em Portugal, no contexto do futebol, a palavra estágio se refere ao período de concentração da equipe.

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A saída de Cristiano Ronaldo ocorre após conflitos com o novo treinador da seleção portuguesa, que optou por deixá-lo no banco de reservas na vitória sobre a Noruega, no último domingo (27). Jorge Jesus explicou que a decisão foi tática e afirmou que pretendia utilizar o atacante durante a segunda etapa, mas optou por manter Gonçalo Ramos diante do andamento da partida.

Os dias seguintes foram marcados pela ausência do camisa 7 nos treinamentos da seleção portuguesa. Na terça (29), ele chegou a subir ao gramado do Eleda Stadion, em Malmo, na Suécia, cerca de meia hora antes do início da atividade. Após conversar com Jorge Jesus, deixou o local antes mesmo de iniciar os trabalhos com os demais atletas.

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Já em Copenhague, o centroavante não se juntou aos companheiros para a preparação no Estádio Parken, informou o jornal português A Bola. Ainda de acordo com a publicação, um voo particular do astro português deixaria a capital dinamarquesa com destino a Madri, na Espanha, nas próximas horas.

Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x País de Gales
Cristiano Ronaldo no aquecimento para Portugal x País de Gales (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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Jorge Jesus, sobre situação de CR7: 'Sou eu quem decide'

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, Jorge Jesus revelou que já havia combinado previamente com Cristiano que não o escalaria contra Noruega e Dinamarca. Segundo o comandante da seleção portuguesa, desde a época em que trabalharam juntos no Al-Nassr, ele não leva o atacante a campo em partidas consecutivas.

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Jorge Jesus foi firme ao abordar a situação de Ronaldo, ressaltando que está a cargo das decisões da equipe e que não houve nenhum atrito entre os dois.

— Com o Cris, com outros que tive na minha carreira, sempre explico o que quero fazer, o plano que vou desenvolver com eles, e depois sou eu quem decide. Eles sabem, todos sabem que trabalharam comigo. Até os presidentes sabem. Num clube, o presidente manda. Numa equipe, eu mando. Em tudo estou envolvido. É o mesmo com os jogadores — afirmou o técnico.

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Portugal enfrenta a Dinamarca na quinta

Portugal lidera o Grupo A4 da Liga das Nações com seis pontos, após vencer País de Gales e Noruega. A Dinamarca soma três pontos e será o próximo adversário da equipe de Jorge Jesus. O duelo está marcado para quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague.

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