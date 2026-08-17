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Meligeni analisa pressão e faz alerta sobre João Fonseca hoje

Ex-tenista analisou o comportamento do brasileiro e defendeu mais leveza diante das cobranças e comparações

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 14:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal
João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

O ex-tenista Fernando Meligeni fez uma reflexão sobre o momento vivido por João Fonseca e chamou atenção para a pressão enfrentada pelo jovem brasileiro. O comentário foi publicado nas redes sociais após a vitória do braileiro sobre Botic van de Zandschulp, neste domingo (16), que garantiu a classificação à terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

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Meligeni, que chegou ao top 25 do ranking mundial, destacou o cenário de grande expectativa criado em torno do brasileiro. Para ele, João, aos 19 anos, vive uma realidade marcada pelo sucesso precoce, pelo reconhecimento do público e por grandes contratos de patrocínio, além de ser apontado por muitos como um dos nomes com maior potencial do circuito. Apesar disso, o ex-tenista avaliou que o brasileiro tem demonstrado sentir o peso das cobranças.

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— Já imagino os comentários. Sei que muitos não vão concordar e alguns até vão jogar pedras. Não quero defendê-lo, mas fazer uma reflexão. É um menino de 19 anos com o país aos seus pés, admirado por todos, com grandes patrocínios e uma vida de muito sucesso. Faz o que ama e está em uma posição importante no tênis, com muita gente acreditando que ainda vai conquistar muito — escreveu.

Na sequência, Meligeni afirmou que João poderia viver esse momento com mais leveza. Segundo ele, mesmo com total dedicação ao esporte, o tenista parece afetado pela necessidade de corresponder às expectativas e pelas constantes comparações.

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— Em vez de jogar mais solto e aproveitar o circuito e a vida, mesmo estando 110% focado, ele parece claramente sentir a pressão de precisar vencer. Dá a impressão de estar preocupado com as cobranças, abatido por críticas injustas e incomodado com as comparações. Primeiro era o Guga, depois já o colocaram em um imaginário Big 3 e agora surgem comparações com jovens como Jodar e Mensik — analisou.

João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati
João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP

Meligeni também relacionou a situação à dinâmica das redes sociais e à pressão gerada pela exposição constante. Para ele, mesmo pertencendo a uma geração mais acostumada ao ambiente digital, João Fonseca não está imune aos efeitos da polarização e das críticas.

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Durante a partida contra Van de Zandschulp, o ex-tenista afirmou ter percebido um momento que chamou sua atenção. Após perder um game quando vencia por 4 a 2 no segundo set, Fonseca demonstrou irritação e, na visão de Meligeni, carregou aquele erro para os pontos seguintes.

— Pareceu que o mundo tinha caído sobre as costas dele. Quase perdeu o game de 4 a 4 e ficou claro que não se perdoou como antes. Ele venceu, é verdade, mas, para mim, ficou um alerta que não foi legal. Faltou um pouco de deixar acontecer — escreveu.

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Meligeni ainda defendeu que o jovem brasileiro não tente controlar todas as respostas sobre o futuro e aceite a incerteza como parte da trajetória. Para ele, a ansiedade sobre resultados e expectativas pode se transformar em uma cobrança excessiva. Ao encerrar a reflexão, o ex-tenista deixou uma pergunta sobre os limites da pressão que o próprio atleta impõe a si mesmo.

— A cobrança das outras pessoas não conseguimos controlar. Mas e a nossa? Parece que ela não tem fim. E, muitas vezes, é desnecessária — concluiu.

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