A quarta-feira (30) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com cinco partidas pela Champions League Feminina, além de um amistoso internacional e um duelo pela MLS. Os principais destaques ficam para Roma x Barcelona, Paris FC x Arsenal e OL Lyonnes x Chelsea, que entram em campo pela competição europeia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 30 de setembro de 2026):

Champions League Feminina

13h45 – Roma (F) x Barcelona (F) – ESPN 4 e Disney+

13h45 – BK Häcken (F) x Juventus (F) – Disney+

13h45 – Paris FC (F) x Arsenal (F) – Disney+

16h – OL Lyonnes (F) x Chelsea (F) – ESPN e Disney+

16h – Benfica (F) x Bayern de Munique (F) – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Amistoso Internacional

17h – Argentina x Bolívia – Sportv

Leandro Paredes e Enzo Fernandez celebram classificação da Argentina à final da Copa do Mundo (Foto: Shaun Botterill/AFP)

➡️ Clique para assistir no Sportv

MLS

20h30 – RB New York x St. Louis City – Apple TV

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