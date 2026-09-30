Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (30/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (30) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com cinco partidas pela Champions League Feminina, além de um amistoso internacional e um duelo pela MLS. Os principais destaques ficam para Roma x Barcelona, Paris FC x Arsenal e OL Lyonnes x Chelsea, que entram em campo pela competição europeia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 30 de setembro de 2026):
Champions League Feminina
13h45 – Roma (F) x Barcelona (F) – ESPN 4 e Disney+
13h45 – BK Häcken (F) x Juventus (F) – Disney+
13h45 – Paris FC (F) x Arsenal (F) – Disney+
16h – OL Lyonnes (F) x Chelsea (F) – ESPN e Disney+
16h – Benfica (F) x Bayern de Munique (F) – ESPN 4 e Disney+
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Amistoso Internacional
17h – Argentina x Bolívia – Sportv
➡️ Clique para assistir no Sportv
MLS
20h30 – RB New York x St. Louis City – Apple TV
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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (29/09/2026)
Benfica x Bayern München: onde assistir, horário e escalações
Lyon x Chelsea: onde assistir, horário e escalações
Paris FC x Arsenal: onde assistir, horário e escalações
Häcken x Juventus: onde assistir, horário e escalações
Roma x Barcelona: onde assistir, horário e escalações
Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (28/09/2026)
Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações
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