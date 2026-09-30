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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (30/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 07:43
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Messi cobra escanteio durante classificação da Argentina sobre a Inglaterra
Messi cobra escanteio durante classificação da Argentina sobre a Inglaterra (Foto: Thomas Coex/AFP)

A quarta-feira (30) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com cinco partidas pela Champions League Feminina, além de um amistoso internacional e um duelo pela MLS. Os principais destaques ficam para Roma x Barcelona, Paris FC x Arsenal e OL Lyonnes x Chelsea, que entram em campo pela competição europeia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 30 de setembro de 2026):

Champions League Feminina

13h45 – Roma (F) x Barcelona (F) – ESPN 4 e Disney+
13h45 – BK Häcken (F) x Juventus (F) – Disney+
13h45 – Paris FC (F) x Arsenal (F) – Disney+
16h – OL Lyonnes (F) x Chelsea (F) – ESPN e Disney+
16h – Benfica (F) x Bayern de Munique (F) – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Amistoso Internacional

17h – Argentina x Bolívia – Sportv

Leandro Paredes e Enzo Fernandez celebram classificação da Argentina à final da Copa do Mundo
Leandro Paredes e Enzo Fernandez celebram classificação da Argentina à final da Copa do Mundo (Foto: Shaun Botterill/AFP)

➡️ Clique para assistir no Sportv

MLS

20h30 – RB New York x St. Louis City – Apple TV

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