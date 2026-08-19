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Flavio Cobolli bate Rafael Jodar nas oitavas em Cincinnati

Número 10 do mundo, italiano vira para cima de espanhol em Ohio

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 14:48
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Flavio Cobolli comemora ponto na vitória sobre Rafael Jodar
Flavio Cobolli comemora ponto na vitória sobre Rafael Jodar (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Pela primeira vez em três tentativas, Flavio Cobolli está nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati. Nesta quarta-feira, o italiano, 10º do mundo, superou o espanhol Rafael Jodar (11º), de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/67, 7/6 (3) e 6/2.

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Até essa semana, o número 2 da Itália tinha como melhor resultado, no torneio em Ohio, as oitavas de final alcançadas em 2024. Na ocasião, Cobolli (31º, em sua primeira participação no evento) perdeu para o polonês Hubert Hurkackz (7º).

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Nas quartas de final, o italiano aguarda, agora, o alemão Alexander Zverev (3º e principal favorito) ou o anfitrião Tommy Paul (24º). No confronto direto, a vantagem é do americano, com duas vitórias em três jogos diante do tenista da Alemanha.

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Em 2026, a melhor campanha de Cobolli, em torneios desse nível, foi alcançada em Madri, em abril. Na ocasião, o italiano parou nas quartas de final, diante de Zverev. Há duas semanas, o tenista da Itália parou na estreia em Montreal, superdo pelo alemão Yannick Hanfmann.

Zverev, por sinal, é a pedra no tênis do italiano na temporada. Afinal, em junho, em sua primeira final de Grand Slam na carreira, aos 24 anos, o tenista nascido em Florença perdeu para o rival o título de Roland Garros.

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Rafael Jodar na derrota para Flavio Cobolli
Rafael Jodar na derrota para Flavio Cobolli (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via AFP)

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