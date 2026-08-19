Flavio Cobolli bate Rafael Jodar nas oitavas em Cincinnati Número 10 do mundo, italiano vira para cima de espanhol em Ohio

Pela primeira vez em três tentativas, Flavio Cobolli está nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati. Nesta quarta-feira, o italiano, 10º do mundo, superou o espanhol Rafael Jodar (11º), de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/67, 7/6 (3) e 6/2.

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Até essa semana, o número 2 da Itália tinha como melhor resultado, no torneio em Ohio, as oitavas de final alcançadas em 2024. Na ocasião, Cobolli (31º, em sua primeira participação no evento) perdeu para o polonês Hubert Hurkackz (7º).

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Nas quartas de final, o italiano aguarda, agora, o alemão Alexander Zverev (3º e principal favorito) ou o anfitrião Tommy Paul (24º). No confronto direto, a vantagem é do americano, com duas vitórias em três jogos diante do tenista da Alemanha.

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Em 2026, a melhor campanha de Cobolli, em torneios desse nível, foi alcançada em Madri, em abril. Na ocasião, o italiano parou nas quartas de final, diante de Zverev. Há duas semanas, o tenista da Itália parou na estreia em Montreal, superdo pelo alemão Yannick Hanfmann.

Zverev, por sinal, é a pedra no tênis do italiano na temporada. Afinal, em junho, em sua primeira final de Grand Slam na carreira, aos 24 anos, o tenista nascido em Florença perdeu para o rival o título de Roland Garros.

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Rafael Jodar na derrota para Flavio Cobolli (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via AFP)

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