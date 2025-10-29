Exclusivo: Fã de João Fonseca, Daniella Cicarelli fala de seu amor pelo esporte

O Costa do Sauípe Open, que terminou domingo (26), trouxe quatro tenistas do top 100 de simples como destaques, com o argentino Roman Burruchaga como campeão, além de ótima chave de duplas, vencida pelos brasileiros Luis Guto Miguel e Eduardo Ribeiro. E uma das personalidades que prestigiaram o Challenger 125 no resort baiano foi a apresentadora e influenciadora Daniella Cicarelli, apaixonada por esportes e fã de João Fonseca. Confira o vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Em lua de mel, casal pé-quente celebra virada de João Fonseca

➡️ João Fonseca precisa quebrar escrita para enfrentar Alcaraz em Paris

➡️ João Fonseca 'enveredado no capeta', humorista faz 'leitura labial' de Fokina

➡️ Exclusivo: Argentino Navone comenta a rivalidade com João Fonseca

Em entrevista exclusiva ao Lance!, logo após a clínica com o duplista gaúcho Marcelo Demoliner, Cicarelli foi perguntada sobre quem é seu tenista preferido.



- Essa pergunta é sempre muito difícil de responder. Porque você vê aí o Federer (Roger), com o seu tênis e a sua elegância. E quando você fala em elegância, também não posso deixar de destacar o Nadal (Rafael). O João Fonseca é o nosso grande nome da atualidade, que já tem nos dado tantas alegrias, apesar de tão novo (19 anos). Incrível o país ter um talento do tamanho dele - respondeu a apresentadora, que já foi a alguns dos principais torneios do circuito mundial do tênis, os Grand Slams.



Ainda na resposta sobre o tenista predileto, Cicarelli foi além, relembrando o tricampeão de Roland Garros, ex-número 1 do mundo e maior nome da modalidade no país no masculino (atrás apenas da saudosa rainha Maria Esther Bueno):



- Isso sem falar no Guga (Kuerten), que já trouxe tantas alegrias e tanta gente para o tênis. Então, acho sempre muito difícil escolher um. Às vezes você escolhe por uma afinidade a mais. Mas eu acho até uma injustiça, porque eles são tão únicos.

continua após a publicidade

Na opinião da ex-modelo, a amizade entre o espanhol Nadal e o suíço Federer é muito especial:

- É uma coisa inspiradora. Algumas pessoas gostam deles por causa do tênis, outras pela amizade, cavalheirismo, gentileza, fair-paly.Você acha que gosta deles por causa do tênis, aí pensa: 'não, eu gosto deles pela amizade. Pelo cavalherismo, pela gentileza, pelo fair-play'. São tantos adjetivos que é difícil falar que gosta desse ou daquele.

Cicarelli, que não poupou selfies e sorrisos ao longo dos dias que esteve na Costa do Sauípe, também falou sobre o poder da prática esportiva:



- Acho o esporte como ferramenta de educação sem palavras. Sou uma fã, sempre brinco que você acha um esporte, tem modalidade para todo mundo. Tem gente que diz que não gosta de nadar porque estraga o cabelo. Sempre vai existir um esporte para você, porque há tantos. Todo mundo é obrigado a achar um esporte, porque vai te fazer um bem enorme. E você vai melhorar, vai se empolgar com as suas melhoras.

continua após a publicidade

Praticante de atletismo e surfe, além de outras modalidades, a apresentadora iniciou, em 2025, mais uma modalidade. Dessa vez, nos tatames:

- Comecei o jiu-jitsu em abril, também fiquei apaixonada. Porque é um esporte que você tem que ficar muito presente, não pode ter nenhum aparelho eletrônico, relógio, tem que ficar muito concentrada ali na técnica. E isso me trouxe muita presença e gostei muito.

Daniella Cicarelli, ao centro, começou o jiu-jitsu em abril (Reprodução)

Já o atletismo entrou na vida de Cicarelli há mais de 20 anos:



- Corri minha primeira maratona em 2001 e estou no Endurance (treino focado em desenvolver a resistência física e cardiorrespiratória) desde então. O esporte me trouxe nessa vida, já trabalhei em televisão, tive grandes momentos que eu me recordo e falo, nossa, que demais. Mas os momentos que o esporte me trouxe sempre foram inesquecíveis, de tudo - acrescenta a Cicarelli.



Na Costa do Sauípe, a ex-modelo disse ter se emocionado ao conhecer o projeto social Borges Tennis, que começou há mais de um ano e levou boleiros ao Challenger 125, . A iniciativa foi criada por Leandro Borges, que trabalha na Costa do Sauípe e ensina, voluntariamente, a modalidade a crianças de Porto do Sauípe, que fica próximo.

- Fiquei sabendo um pouco mais do projeto, dos jovens, é incrível.

Informada pelo Lance! que Demoliner (80º) é o quinto melhor duplista brasileiro do ranking mundial, Cicarelli se mostrou feliz:

- Quem diria que um dia eu iria fazer uma clínica com uma pessoa com esse currículo. O que o esporte me traz é sempre impressionante, são coisas boas, oportunidades, coisas para você guardar para a vida.

Cicarelli escoheria o tênis

Paixão à parte por outras modalidades, a apresentadora não poupa elogios ao esporte da bolinha amarela (e, às vezes, verde):

- Se me falassem assim: você acabou de nascer e vai começar num esporte e, ao longo da vida, vai só evoluindo. Eu escolheria o tênis. É um esporte incrível. Incrível - elogia.

Observada pela filha, Ana Beatriz, de branco, Daniella Cicarelli acerta a bola na clínica de Demoilner no Sauípe (Foto: João Pires/Fotojump)



O atletismo, no entanto, segue em alta com Cicarelli:



- A corrida, pra mim, é um esporte do coração. Correr é um privilégio, uma terapia, completar uma maratona é algo que eu não consigo colocar em palavras. Tanto a prova quanto a preparação são muito duras, mas te trazem lições, tanto amadurecimento. Então, a corrida hoje é o meu esporte, porque eu sou apaixonada.

Sobre a experiência no Sauípe, a mãe da Ana Beatriz, de 12 anos, que também participou da clínica com Demoliner, foi só elogios:



- Melhor, impossível. Você vive uma rotina de atleta profissional, você acorda, toma café com eles, vem aqui,faz uma clínica, enquanto eles estão treinando para um torneio. Daqui a pouco vou fazer uma massagem. Estou me sentindo uma tenista profissional (risos). Onde e quando você pode viver uma experiência desse tipo? - perguntou a apresentadora, medalha de ouro em simpatia e amor ao esporte.



* O repórter viajou a convite da organização do Costa do Sauípe Open