Ao longo da semana, Luis Guto Miguel, de 16 anos, foi uma das verdadeiras estrelas da torcida brasileira no Costa do Sauípe Open, na Bahia. Pois o tenista gaúcho, que por muito pouco não venceu a estreia nas simples, conquistou as duplas, neste domingo (26). Ao lado do gaúcho Eduardo Ribeiro, de 27 anos, o triunfo final foi sobre o equatoriano Gonzalo Escobar e o mexicano Miguel Reys Varela, por 7/6, 4/6 e 10/5.

A dupla vice-campeã era a segunda cabeça de chave do Challenger baiano, que distribuiu US$ 200 mil em premiação. Nas quartas de final, na noite de sábado, Miguel e Ribeiro superaram a dupla principal favorita, formada pelos gaúchos Marcelo Demoliner e Orlando Luz. Já nas semifinais, na manhã deste domingo, os campeões superaram os paulistas Luis Britto e Marcelo Zormann, por 6/0 e 6/4.

Nas simples, Guto (1734) chegou a abrir 5/3 na estreia, diante do qualifier argentino Andrea Collarini (285), mas acabou levando a virada, por 6/7, 7/5 e 6/2.

Muitas selfies no Sauípe

Convidado da organização, Miguel não poupou selfies com os torcedores e torcedoras ao longo da semana no resort baiano. Sempre sorridente, retribuiu o carinho dos fãs.

Atleta da Rede Tênis Brasil, Guto treina na Dumont Tennis, com Kike Grangeiro e Santos Dumont, em Brasília. Esse foi o primeiro título de Challenger do brasileiro, de 16 anos. Pelo feito, o goiano vai saltar 450 posições, assumindo o 338 lugar nas duplas.

Já Ribeiro, atleta da ADK, subirá do 720 lugar ao 327, conquistou o segundo troféu desse nível na carreira. O primeiro foi em 2023, no Challenger de Lima, no Peru, ao lado de Mateus Alves. Na próxima semana, a dupla campeã joga o ITF M25 (antigo Future) de Lajeado, no Rio Grande do Sul.