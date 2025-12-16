Djokovic é confirmado em torneio que terá estreia de João Fonseca; entenda

Campeão do Challenger de Canberra, em 2025, João Fonseca vai disputar dois ATP's em solo australiano no ano que se aproxima. O segundo deles é o ATP 250 de Adelaide, que acontece uma semana antes do Aberto da Austrália e, nesta terça-feira (16), anunciou a participação do bicampeão sérvio Novak Djokovic.

Ex-número 1 do mundo e atual quarto, o experiente tenista da Sérvia, de 38 anos, venceu o torneio australiano pela primeira vez em janeiro de 2007, menos de um ano após o nascimento do número 1 do Brasil. A segunda conquista de Nole em Adelaide foi em 2023. Djokovic soma 10 vitórias em 10 partidas na competição, que começa em 12 de janeiro.

Na conquista mais recente em Adelaide, o ex-líder do ranking derrotou nomes como o canadense Denis Shapovalov, nas quartas de final, o russo Daniil Medvedev, nas semifinais, e, na decisão, o americano Sebastian Korda (vídeo abaixo).

Já em 2007, Djokovic, então 16º do mundo, venceu o anfitrião Chris Guccione (153º) na final na Austrália.

João Fonseca pode reencontrar algozes

No ATP 250 de Adelaide, o número 1 do Brasil, que nunca enfrentou Djokovic, poderá reencontrar dois de seus algozes de 2025. Um deles é o britânico Jack Draper (10º), único a superar o brasileiro, de 19 anos e 24º do mundo, duas vezes na atual temporada. Responsável pela eliminação do carioca na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, o americano Tommy Paul (20º) é outro favorito na Austrália.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, também poderá reencontrar o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina e o grego Stefanos Tsitsipas. João Fonseca superou o primeiro na final do ATP 500 da Basileia, em outubro, e o segundo na Copa Davis, em Atenas, um mês antes.

O número 1 do Brasil começa a temporada de 2026 no ATP 250 de Brisbane, que tem início em 5 de janeiro. Tal como em Adelaide, o carioca disputará a competição pela primeira vez.