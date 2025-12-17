menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Saiba qual marca de Federer Djokovic vai igualar no Aberto da Austrália

Decacampeão em Melbourne, sérvio vai disputar o 81º Slam

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
04:00
Novak Djokovic - Australian Open
imagem cameraNovak Djokovic em um de seus 10 títulos do Australian Open (WILLIAM WEST / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Desde setembro de 2023, quando venceu, pela última vez, o US Open, Novak Djokovic aumentou para 24 seu recorde de títulos de Grand Slams. Pois, no mês que vem, o ex-líder do ranking vai igualar uma incrível marca quando estrear no Aberto da Austrália, um dos quatro mais importantes torneios do calendário.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Ronaldo Fenômeno presenteia Alcaraz com camisa autografada; veja vídeo

Será a 81ª participação do atual quatro do mundo, de 38 anos, em um Slam, igualando a marca de Roger Federer e do espanhol Feliciano López. Como se sabe, o ex-tenista suíço venceu 20 torneios desse nível, enquanto que o ex-atleta da Espanha jamais chegou a uma final, nas simples.

continua após a publicidade

➡️Loio no Lance! relembra as cinco maiores vitórias de João Fonseca em 2025

Não por acaso, o Slam em Melbourne é o que o sérvio mais tem título: 10. As conquistas foram em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Desde que levantou o troféu pela última vez no torneio australiano, há quase três anos, Nole somou duas derrotas em semifinais. Em 2025, o algoz foi o alemão Alexander Zverev. No ano anterior, o sérvio caiu nessa fase diante do italiano Jannik Sinner, que ganhou aquela edição do torneio.

continua após a publicidade

Djokovic a um passo da 100ª vitória na Austrália

Até hoje, o ex-número 1 do mundo soma 99 vitórias em 109 duelos em Melbourne.

A primeira participação de Djokovic em Slams foi justamente no Aberto da Austrália, em 2005. Naquela semana, o sérvio era apenas o 188º do mundo e perdeu, na estreia, para o russo Marat Safin (4º, vídeo abaixo). O placar 6/0, 6/2 e 6/1.

Três anos depois da derrota acima, Nole venceu, na mesma quadra Arthur Ashe, o primeiro de seus 24 Slams.

Abaixo, todas as participações participações do sérvio:

Todas as primeiras 80 participações de Novak Djokovic em Grand Slams (Reprodução)
Todas as primeiras 80 participações de Novak Djokovic em Grand Slams (Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias