Saiba qual marca de Federer Djokovic vai igualar no Aberto da Austrália

Desde setembro de 2023, quando venceu, pela última vez, o US Open, Novak Djokovic aumentou para 24 seu recorde de títulos de Grand Slams. Pois, no mês que vem, o ex-líder do ranking vai igualar uma incrível marca quando estrear no Aberto da Austrália, um dos quatro mais importantes torneios do calendário.

Será a 81ª participação do atual quatro do mundo, de 38 anos, em um Slam, igualando a marca de Roger Federer e do espanhol Feliciano López. Como se sabe, o ex-tenista suíço venceu 20 torneios desse nível, enquanto que o ex-atleta da Espanha jamais chegou a uma final, nas simples.

Não por acaso, o Slam em Melbourne é o que o sérvio mais tem título: 10. As conquistas foram em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Desde que levantou o troféu pela última vez no torneio australiano, há quase três anos, Nole somou duas derrotas em semifinais. Em 2025, o algoz foi o alemão Alexander Zverev. No ano anterior, o sérvio caiu nessa fase diante do italiano Jannik Sinner, que ganhou aquela edição do torneio.

Djokovic a um passo da 100ª vitória na Austrália

Até hoje, o ex-número 1 do mundo soma 99 vitórias em 109 duelos em Melbourne.

A primeira participação de Djokovic em Slams foi justamente no Aberto da Austrália, em 2005. Naquela semana, o sérvio era apenas o 188º do mundo e perdeu, na estreia, para o russo Marat Safin (4º, vídeo abaixo). O placar 6/0, 6/2 e 6/1.

Três anos depois da derrota acima, Nole venceu, na mesma quadra Arthur Ashe, o primeiro de seus 24 Slams.

