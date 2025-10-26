Argentino Burruchaga repete feito de Cañas no Sauípe; entenda
Tenista é o segundo argentino a triunfar no resort baiano
Filho do herói do título da Argentina na Copa do Mundo de 1986, no México, Roman Burruchaga foi o grande campeão de simples da primeira edição do Costa do Sauípe Open, Challenger 125 que distribuiu US$ 200 mil de premiação. Na final, neste domingo, o 128º do mundo superou o paraguaio Adolfo Vallejo, de 21 anos e 190 do ranking, que vinha embalado pelo título do Challenger de Curitiba. O placar foi 6/1 e 6/2.
- Estou muito feliz, é o maior título da minha carreira - festejou o campeão, de 23 anos, que se emocionou e se jogou ao chão no final da partida. Com a conquista, Burruchaga vai subir 22 posições e alcançar o melnor ranking da carreira, 106.
Palco do Brasil Open de 2001 a 2011, um ATP 250, Sauipe, até então, só tinha visto um argentino triunfar, Guillermo Cañas, em 2007. Cinco anos antes, o compatriota Guillermo Coria desperdiçou um match-point na final diante de Gustavo Kuerten. Em 2004, o tricampeão de Roland Garros derrotou mais um compatriota de Burruchaga, Agustin Calleri.
Burruchaga representou a maioria argentina
Dessa vez, nada menos que 12 dos 32 jogadores da primeira rodada eram argentinos, país com mais representantes. Dois deles, por sinal, eram os principais cabeças de chave, Mariano Navone (85) e Juan Manuel Cerúndolo (86). O quarto favorito também era compatriota de Burruchaga, Thiago Tirante (101).
Por conta da chuva que cancelou as rodadas na terça e quarta-feira, os finalistas fizeram rodada dupla neste domingo. Na semifinal, Burruchaga superou o boliviano Juan Prado Angelo (248), que, na estreia, derrotara o principal brasileiro no torneio, Thiago Monteiro.
No início da semana, em entrevista ao Lance!, Burruchaga falou sobre a rivalidade entre argentinos e brasileiros no circuito mundial:
- Sim, sempre há uma rivalidade histórica entre o Brasil e a Argentina, e eu acho que é linda, saudável. Desde que seja competitiva, saudável e com respeito, está tudo bem. É uma linda rivalidade.
O título deste domingo foi o segundo do argentino, só neste ano, no Brasil. Em fevereiro, ele venceu o Challenger de Piracicaba, em São Paulo.
Abaixo, todos os campeões no Sauípe do Brasil Open:
2011: Nicolas Almagro (ESP)
2010: Juan Carlos Ferrero (ESP)
2009: Tommy Robredo (ESP)
2008: Nicolas Almagro (ESP)
2007: Guillermo Canas (ARG)
2006: Nicolas Massu (CHI)
2005: Rafael Nadal (ESP)
2004: Gustavo Kuerten (BRA)
2003: Sjeng Schalken (HOL)
2002: Gustavo Kuerten (BRA)
2001: Jan Vacek (TCH)
