Em lua de mel em Paris, casal pé-quente celebra virada de João Fonseca

Se a música está no sangue, por ser filho de um dos maiores compositores do Brasil, a paixão pelo tênis chegou há décadas na vida de Rodrigo Sullivan. Tanto que, mesmo em lua de mel em Paris, o jornalista, compositor e produtor musical encontrou um tempo para ver a estreia de João Fonseca no Masters 1000 local. E a esposa, Angélica, o acompanhou, entre 'Retratos e Canções', como diz um dos sucessos do pai, em parceria com Paulo Massadas.

Supersticioso, como todo bom torcedor do Botafogo, o primogênito de Michael Sullivan temia ser pé-frio na capital francesa. Mas, deu tudo certo, e o torcedor carioca viu in loco a primeira vitória do número 1 do Brasil como top 30, aos 19 anos. E de maneira dramática, de virada, com pedido de atendimento médico no set decisivo, por 5/7, 6/4 e 6/3, contra o canadense Denis Shapovalov, 24º do mundo e ex-top 10.

- Vitória difícil, de virada, mas mesmo cansado, vindo do título da Basileia, ele conseguiu essa vitória na estreia. Foi emocionante, em um momento parecia que ele iria perder. Tenho que agradecer minha esposa, a Angélica, porque ela concedeu essa permissão para a gente ver o João - contou Rodrigo, em entrevista exclusiva ao Lance!.





Rodrigo, cujo filho, Brenno, é tenista amador, costuma acompanhar os resultados dos principais tenistas do país e do mundo pela internet ou televisão. Ano passado, o jornalista viu, in loco, as duas primeiras vitórias de João Fonseca em ATP na carreira, no Rio Open, ano passado.



- Nunca tinha visto ele jogar fora do país, e primeira vez como top 30. Estamos aproveitando essa lua de mel e demos uma paradinha para ver o João. A gente agradece o apoio da galera brasileira, que, no início, estava menor, tinha muita torcida francesa para o Shapovalov. Mesmo assim, o João não se abateu e conseguiu essa grande virada. Foi ótima para a gente, aplaudimos bastante, e esse apoio da minha esposa foi fundamental - disse o torcedor.

Casal Rodrigo Sullivan e Angélica em Paris (Arquivo pessoal)

Antes da estreia de João Fonseca, visita à Torre

Na véspera da estreia do número 1 do Brasil, o casal visitou pontos turísticos como o Arco do Triunfo, Champs Elysees, Torre Eiffel e Molin Rouge. Semana passada, a lua de mel teve início pela Alemanha e Estrasburgo, na França.

A princípio, Rodrigo e Angélica não voltarão ao Masters 1000 de Paris na quarta-feira, para ver a segunda rodada de João Fonseca contra o russo Karen Khachanov. Mas, tudo bem, até o retorno ao Rio de Janeiro, na sexta-feira, o casal pé quente pretende ir ao Louvre e Palácio de Versalhes. Como diz um dos grandes sucessos do pai e sogro, Michael, 'faz de conta que ainda é cedo'.



