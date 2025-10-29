Vice de João Fonseca provoca torcida francesa após vitória; veja vídeo

Derrotado por João Fonseca na final do ATP 500 da Basileia, no domingo (26), Alejandro Davidovich Fokina coleciona algumas reações inusitadas na carreira. Nesta quarta-feira, o 15º do mundo, por exemplo, provocou a torcida francesa, ao derrotar o anfitrião e convidado Arthur Cazaux (62º) por 7/6 e 6/4.



Durante o jogo, vale frisar, o tenista da Espanha foi provocado algumas vezes pelos torcedores. E a reação veio com o gesto abaixo:



Fokina, na terça-feira, estreara derrotando outro tenista da casa, Valentin Royer (49º), por 4/6, 6/1 e 6/4.



Nas oitavas de final, o 15º favorito do torneio na capital francesa enfrentará o alemão Alexander Zverev, terceiro cabeça de chave, que teve muita dificuldade para eliminar o argentino Camilo Ugo Carabelli (49º), por 6/7, 6/1 e 7/5. O tenista da Alemanha leva a melhor no confronto direto contra o da Espanha, com cinco vitórias nos seis primeiros duelos. O mais recente foi na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, em abril, no saibro, e Zverev venceu por 2/6, 7/6 e 7/6.

Às vezes, Fokina surpreende os rivais com saques por baixo (que são válidos). Foi o que aconteceu contra o russo Daniil Medvedev, no início do mês, no Masters 1000 de Xangai. Veja o vídeo:





Segunda derrota para João Fonseca



A derrota de domingo, na final do ATP 500 da Basileia, foi a segunda do tenista espanhol para João Fonseca. Em agosto, o espanhol, lesionado, abandonou a partida contra o brasileiro, na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

Dessa vez, em Paris, Fokina e o número 1 do Brasil só poderão se reencontrar na final. Até lá, o espanhol terá que vencer mais três jogos.



Até aqui, o espanhol, de 26 anos, soma cinco derrotas em cinco finais de ATP na carreira, uma das maiores marcas desde 1990. Abaixo, os demais:





