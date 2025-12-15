Jogada do ano da ATP foi protagonizada por Alcaraz; veja vídeo

Recordista de títulos (8) na temporada, Carlos Alcaraz venceu, também, o prêmio de melhor jogada do ano, em votação no site da ATP. O incrível ponto foi protagonizado pelo espanhol, líder do ranking, na terceira rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, em abril, um dos torneios que ganhou em 2025.

Na jogada, contra o alemão Daniel Altmaier, o número 1 do mundo esbanja boa parte do seu vasto repertório, com destaque para uma tweener (batida de costas, por entre as pernas). Alcaraz também chega a pegar uma curta durante o ponto.

Alcaraz foi recordista também de vitórias

Além do número de títulos, o espanhol foi quem mais venceu partidas em 2025. Foram nada menos que 71 triunfos, em 80 duelos neste ano, com destaque para as duas finais de Grand Slam que venceu: em Roland Garros e US Open. Ambas as partidas foram contra o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking.

Na dramática decisão em Paris (vídeo abaixo), aliás, o espanhol se tornou o primeiro tenista na Era Aberta (desde 1969) a salvar três match-points em uma final de Grand Slam.

Não por acaso, o tenista da Itália foi o segundo que mais troféus e jogos ganhou neste ano: seis e 58, respectivamente. Os ápices de Sinner, em 2025, foram em janeiro, com o bicampeonato do Aberto da Austrália, contra o alemão Alexander Zverev, e em julho, na final de Wimbledon, diante de Alcaraz, quando conquistou título inédito.

A temporada atual, aliás, foi a primeira em que Alcaraz, de 22 anos, e Sinner, de 24, decidiram Slams. E, pelo andar da carruagem, a tendência é de que jogos como esses se repitam nos próximos anos.

