Alcaraz anuncia fim da parceria com seu técnico, Juan Carlos Ferrero

O mundo do tênis foi surpreendido nesta quarta-feira (17) com o anúncio do fim da vitoriosa parceria entre Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, e seu técnico, Juan Carlos Ferrero. A decisão, comunicada pelo próprio tenista em suas redes sociais, choca os fãs, especialmente porque Ferrero acabara de ser eleito, pela segunda vez neste mês, o 'Melhor Treinador do Ano' pela ATP e havia expressado planos para 2026 em entrevistas recentes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Carlos Alcaraz se despede do seu treinador (Foto: Reprodução/Instagram)

— É muito difícil para mim escrever este post… Depois de mais de sete anos juntos, Juanki e eu decidimos encerrar nossa parceria como treinador e jogador. Obrigado por transformar meus sonhos de infância em realidade. Começamos essa jornada quando eu era apenas uma criança, e durante todo esse tempo você me acompanhou em uma aventura incrível, dentro e fora das quadras. E eu aproveitei cada passo dela ao seu lado — lamentou o astro.

➡️ Saiba qual marca de Federer Djokovic vai igualar no Aberto da Austrália

➡️ Djokovic é confirmado em torneio que terá estreia de João Fonseca; entenda

➡️ Loio no Lance! relembra as cinco maiores vitórias de João Fonseca em 2025

Uma Despedida Emocional do Topo

A trajetória de Alcaraz e Ferrero começou em 2018, quando o tenista tinha apenas 16 anos, na Ferrero Academy. O adeus ocorre no auge: um saldo de 24 títulos em sete temporadas, incluindo seis Grand Slams e a conquista da posição de número 1 no ranking da ATP.

continua após a publicidade

O ano de 2025 foi particularmente memorável para Alcaraz. O espanhol conquistou oito títulos importantíssimos no cenário da modalidade, destacando-se os Grand Slams de Roland Garros e US Open, o prestigiado ATP Finals e os Masters 1000 de Cincinnati, Roma e Monte Carlo, além dos abertos de Roterdã e Londres.

— Chegamos ao topo, e sinto que, se nossos caminhos no esporte tivessem que se separar, que fosse lá de cima. Do lugar para o qual sempre trabalhamos e sempre aspiramos chegar. Agora, um momento de mudança se inicia para nós dois, novas aventuras e novos projetos. Mas tenho certeza de que enfrentaremos tudo da maneira correta, dando o nosso melhor, como sempre fizemos. Sempre agregando valor — completou o espanhol.

Quem é Juan Carlos Ferrero?

Apelidado carinhosamente de "Juanki" por Alcaraz, o ex-treinador do jovem fenômeno é uma lenda do tênis espanhol. Ferrero, que já foi número 1 do ranking mundial por oito semanas em 2003, venceu o Grand Slam de Roland Garros e os Masters 1000 de Monte Carlo e Madrid naquele ano.

continua após a publicidade

Conhecido como "El Mosquito", ele encerrou sua carreira profissional nas quadras em 2012, após altos e baixos, para focar na Ferrero Academy. Foi lá que ele desenvolveu e lapidou o talento de Alcaraz a partir de 2018, culminando na parceria histórica que agora chega ao fim.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial