João Fonseca precisa quebrar escrita para enfrentar Alcaraz em Paris; entenda
Brasileiro terá de vencer quatro jogos para possível duelo com espanhol
Nesta terça-feira (28), em Paris, João Fonseca inicia sua oitava participação em um Masters 1000. Dois dias após o maior título da carreira, na Basileia, o 28º do mundo reencontra o canadense Denis Shapovalov, em torno das 8h30 (de Brasília, com transmissão em tempo real do Lance!). A chave do número 1 do Brasil está longe de ser das mais fáceis, e ele precisará quebrar uma escrita para tentar um inédito confronto contra o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz.
Esse encontro, tão aguardado por boa parte da comunidade do tênis, só poderá acontecer nas semifinais do torneio parisiense. Isso significa dizer que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhahgá Golf Club, precisa alcançar um feito inédito em torneios desse nível até aqui, ganhar quatro partidas seguidas.
João Fonseca tinha apenas 17 anos e era o 242º do mundo, em abril de 2024, quando jogou, no saibro de Madri, pela primeira vez um Masters 1000 (vídeo abaixo). De lá pra cá, o brasileiro tem como melhores resultados as terceiras rodadas de Miami, em março, e de Cincinnati, em agosto. São sete vitórias em 14 jogos nesse nível de torneio até aqui.
Mostrando sua vocação para grandes jogos, o brasileiro venceu suas quatro primeiras estreias em Masters 1000, respectivamente contra o americano Alex Michelsen (70º), na Espanha, em 2024, além do britânico Jacob Fearnley (81º), em Indian Wells, do anfitrião Learner Tien (66º), em Miami, e o austríaco Elmer Moller (114º), novamente na capital espanhola. Sua primeira derrota na rodada inaugural só aconteceu em maio, quando acabou surpreendido pelo húngaro Fabian Marozsan (61º), em Roma.
Desses quatro primeiros torneios desse nível, em Miami João Fonseca protagonizou sua melhor campanha, alcançando a terceira rodada (a segunda vitória foi sobre o francês Ugo Humbert, 20º). Na fase seguinte, veio o tropeço, numa batalha de mais de duas horas, diante do favorito australiano Alex de Minaur (11º).
Em julho, no primeiro torneio desse nível após a queda na capital italiana, o número 1 do Brasil acabou surpreendido pelo australiano Tristan Schoolkate (103º) na abertura de Toronto. Já no evento seguinte de Masters 1000, em Cincinnati, em agosto, o carioca, dias antes de completar 19 anos, chegou à terceira rodada, repetindo a campanha de Miami. Na disputa em Ohio, João Fonseca superou o chinês Yunchaokete Bu (75º) e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º).
O caminho de João Fonseca até a semifinal
No torneio desta semana, o brasileiro, se passar pela estreia desta terça, pode desafiar o russo Karen Khachanov (campeão em 2018), na segunda rodada, De Minaur (nas oitavas) e o americano Taylor Fritz, nas quartas), antes de uma possível partida contra o líder do ranking.
Alcaraz, por sua vez, saiu de bye e vai duelar, na segunda rodada, com o britânico Cameron Norrie. Depois, pode reencontrar o tcheco Jiri Lehecka nas oitavas e o norueguês Casper Ruud nas quartas.
Abaixo, todas as 14 partidas do brasileiro em Masters 1000.
