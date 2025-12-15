Djokovic reforça equipe e visa quebrar hegemonia de Alcaraz e Sinner

Aos 38 anos e com 24 títulos de Grand Slam na carreira, Novak Djokovic quer mais. O sérvio contratou o especialista Mark Kovacs para ajudar nesta reta final e tentar um título, superando Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner, que dominaram o primeiro lugar do pódio ao longo da temporada.

O principal objetivo do tenista para o ano que vem deve ser o Australian Open, onde é o maior campeão da história do torneio, com 10 títulos. Ao lado de Boris Bosnjakovic e Dalibor Sirola, Kovacs é especialista em desempenho humano e ciência esportiva, com foco em condicionamento físico, prevenção de lesões, biomecânica, recuperação e otimização da performance em quadra.

Estes foram os principais problemas de Djokovic na temporada passada, quando abandonou Roland Garros por dores no joelho e o ATP Finals devido a outra lesão. Em Wimbledon, o sérvio conseguiu chegar à final, mas acabou sendo derrotado pelo jovem Alcaraz, sem mostrar resistência alguma durante o jogo.

Kovacs já trabalhou ao lado de grandes nomes do tênis como John Isner, Sloane Stephens, Madison Keys e Coco Gauff, além de ter colaborado com a LTA na Academia Nacional de Tênis da Grã-Bretanha.

Assim, com a nova aquisição na equipe técnica, Djokovic busca melhorar seu desempenho físico para poder bater de frente com os mais jovens e conquistar outro, talvez o último, título de Grand Slam.

O sérvio Novak Djokovic na vitória na estreia no ATP 250 de Atenas, na Grécia (Divulgação)

Federer volta a jogar no Australian Open

Roger Federer, uma das maiores lendas do tênis, fará um retorno especial às quadras. Aos 44 anos, o ex-tenista suíço confirmou que participará de uma partida de exibição que integrará a cerimônia de abertura do Australian Open em 2026, em Melbourne.

O evento marcará sua primeira aparição em um Grand Slam desde 2020, três anos após anunciar oficialmente sua aposentadoria do tênis profissional.