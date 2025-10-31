Boleiros realizaram sonho durante o Costa do Sauípe Open
Alunos do projeto Borges Tennis estiveram no primeiro torneio profissional
Durante o Costa do Sauípe Open, o segundo maior torneio de tênis masculino do país, os 33 adolescentes de um projeto social nas proximidades, o Borges Tennis, realizaram um sonho. Afinal, para eles, foi o primeiro contato com jogadores da elite do tênis. O sorriso no rosto de cada um foi rotina durante o Challenger 125 no resort baiano.
Deivid Levi, de 14 anos, foi um deles.
- No início tive que me acostumar com a quantidade de pessoas que estavam aqui e me concentrar durante as partidas. Foi uma oportunidade incrível meu primeiro trabalho como boleiro. Foi muito bom acompanhar de perto esses jogos maravilhosos - diz Levi, em entrevista ao Lance!
O aluno do Borges Tennis começou na modalidade há dois anos. E por que escolheu o tênis?
- Construíram uma quadra perto de onde moro, e me identifiquei com a modalidade. O tênis clareou minha vida no mundo dos esportes.
E o que mais você curte no Borges Tennis?
- É que o professor Leandro dá o máximo para nos ensinar. E é muito bom ver que ele se alegra com a nossa evolução, nos corrige quando precisa. É uma ótima aula.
Com o sonho de se profissionalizar e tendo como ídolo os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, Levi disputou, no início do mês, seu primeiro torneio da Federação Baiana, em Salvador. Depois de duas vitórias, o tenista parou nas oitavas de final. Mas a experiência fica guardada na memória:
- Fiquei feliz porque foi a minha primeira experiência em outro lugar, ainda não tinha disputado um campeonato. Também gosei de ter conhecido novas pessoas - contou o tenista.
Coordenador foi boleiro no Brasil Open
O projeto social do qual Deivid e mais de 40 outros adolescentes participam começou em 2024. Ele foi criado por Leandro Borges, de 39 anos, que é coordenador operecional noturno na Costa do Sauípe. E, duas vezes por semana, voluntariamente, ensina a modalidade em uma quadra pública da Vila Sauípe:
- Comecei no tênis aos 14 anos, como boleiro, depois foi rebatedor, antes de me tornar professor. E o projeto teve início a partir do momento que tivemos acesso à quadra pública - explica o fundador do projeto.
Durante o Costa do Sauípe Open, Leandro foi coordenador dos pegadores de bolas e pôde relembrar seus momentos nessa função. Afinal, de 2001 a 2011, o hoje professor trabalhou como boleiro no Brasil Open (o maior torneio do país, na época).
- Foi incrível aquela experiência e ver o Guga (Kuerten), Nadal (Rafael), Ferrero (Juan Carlos), entre outros, campeões. Na final do Guga em 2002, contra o Coria (argentino), eu estava em quadra. Foi uma das melhores lembranças - recorda Leandro.
Na última edição do Brasil Open, o professor desempenhou outra função, que, hoje em dia, não existe mais: segurar um radar que media a velocidade dos saques. Nos últimos anos, essa medição é feita automaticamente.
Cicarelli elogiou o projeto
Durante o Costa do Sauípe Open, o trabalho dos boleiros foi elogiado pelo público. Em entrevista ao Lance!, a apresentadora Daniella Cicarelli, por exemplo, disse ter ficado encantada com a iniciativa.
Ao falar do projeto social, Leandro não esconde o sorriso, um misto de orgulho e de realização por encaminhar tantos jovens, como Levi, no bom caminho do esporte:
- À noite eu trabalho no complexo e, durante o dia, aproveito as horas vagas para fazer o que mexe com meu coração, que é jogar tênis e dar aula. É muito gratificante ver a evolução dos alunos.
O futuro de todos os alunos e alunas agradece.
* O repórter viajou a convite da organização do Costa do Sauípe Open
