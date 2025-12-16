Loio no Lance! relembra as cinco maiores vitórias de João Fonseca em 2025

João Fonseca conquistou alguns feitos em 2025 e 26 vitórias em 42 jogos de ATP (excluindo as 10 em 11 partidas de Challengers). Na seção Loio no Lance! desta terça-feira, é hora de relembrar cinco triunfos gigantes do número 1 do Brasil.

Logo em janeiro, mais precisamente no dia 14, o brasileiro se tornou, aos 18 anos o mais jovem desde 1973 (início do ranking) a derrotar um top 10 no Aberto da Austrália. A vítima do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, foi ninguém menos do que o russo Andrey Rublev, então nono do mundo. Até hoje, é a maior vitória da carreira do tenista carioca, que furou o qualifying (classificatório) em Melbourne, e estreou em Grand Slams justamente diante do adversário da Rússia.



No mês seguinte ao contundente 3 sets a 0 sobre Rublev (por 7/6, 6/3 e 7/6), o tenista carioca derrotou nada menos que quatro argentinos na campanha vitoriosa no ATP 250 de Buenos Aires. Nas quartas de final, veio o mais dramático triunfo do brasileiro no ano, diante do anfitrião Mariano Navone, por 3/6, 6/4 e 7/5. O carioca salvou nada menos que dois match-points quando sacou em 3/5 no terceiro set. Não por acaso, a ATP escolheu o duelo como a segunda maior virada de toda a temporada.



Dois dias após a dramática vitória sobre Navone, em 16 de fevereiro, João Fonseca derrotou Francisco Cerúndolo (18º) para se tornar o mais jovem brasileiro campeão de ATP na história.

Tal como em fevereiro, o segundo (e mais importante ATP, no 500 da Basileia) também veio com um triunfo em sets diretos. A vítima da vez foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º), por 6/3 e 6/4. Foi o maior feito do tênis brasileiro desde 2001, quando Guga Kuerten venceu o Masters 1000 de Cincinnati.

João Fonseca, herói na Davis

Não valeu título, não precisou salvar match-points, mas a virada de João Fonseca sobre o grego Stefanos Tsitsipas (ex-top 3), em Atenas, pela Copa Davis, em 14 de setembro, foi épica. O brasileiro perdia por 5 a 3 (com saque do rival) e virou para 6/4, 3/6 e 7/5, garantindo a classificação.