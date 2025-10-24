Exclusivo: Argentino Navone comenta a rivalidade com João Fonseca

Se, no futebol, a rivalidade entre Argentina e Brasil é das mais acirradas, no tênis a realidade é bem diferente. Pelo menos para o 'hermano' Mariano Navone, principal favorito do Costa do Sauípe Open, na Bahia. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atual 85 do mundo (e ex-29) garante ter boas relações com, pelo menos, dois brasileiros: João Fonseca e Felipe Meligeni.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Exclusivo: Demoliner, um tenista e influenciador que saiu da zona de conforto

➡️ Único algoz de João Fonseca em final de Challenger é confirmado no Sauípe

Em sua primeira partida nesta sexta-feira (24), no saibro baiano, Navone derrotou o catarinense Pedro Boscardin, por 6/4 e 6/2, pelas oitavas de final (vídeo abaixo). O sexto melhor tenista da Argentina da atualidade volta à quadra no sábado, para duelar com o vencedor do embate entre o compatriota Andrea Collarini (285) e o chileno Cristian Garin (107, ex-top 30)

continua após a publicidade

Contra João Fonseca, o argentino, de 24 anos e 85 do mundo, fez três jogos, com duas derrotas. A primeira delas no Challenger de São Leopoldo, em 2022. Dois anos depois, no entanto, Navone conquistou a primeira vitória sobre o brasileiro, nas quartas de final do Rio Open. Naquela semana, tanto o anfitrião quanto o visitante haviam vencido suas primerias partidas em um ATP. E o 'hermano' alcançou, naquela edição do torneio, sua mais importante final até aqui, a única de um ATP 500. A ótima campanha levou o vice-campeão ao top 100 e top 60.

- Lembro-me que foi muito divertida (a partida no Rio Open), rodada noturna, arquibancada lotada. Neste ano ele deu o troco, em Buenos Aires, eu, de local, perdi, a quadra veio abaixo, era uma gritaria impressionante, o público brasileiro bastante animado, nunca vi nada parecido numa quadra (risos).



Lembrava a Copa Davis?



- Sim, com certeza. Guardo como uma memória muito bonita - respondeu o argentino, na conversa com o Lance! na terça-feira.

continua após a publicidade

E como começou a relação com João Fonseca?



- Nos conhecemos em 2021 e, na temporada seguinte, eu tinha 16 anos, e nos enfrentamos em São Leopoldo. Desde então, é uma relação muito boa, e sempre se notou que o João é muito bom. Nos falamos bastante.



Tal como João Fonseca, Navone derrotou Shapovalov

A maior vitória dele, neste ano, foi contra o mesmo rival que João Fonseca derrotou nesta sexta, o canadense Denis Shapovalov. O triunfo do argentino foi na estreia de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada.

Em Buenos Aires, o anfitrião conquistou outra grande vitória, sobre o dinamarquês Holger Rune (12), nas oitavas de final, uma rodada antes de perder para João Fonseca.

Além do número 1 do Brasil, Navone contou, ao Lance!, sobre a ótima relação com Felipe Meligeni, com quem já, inclusive, treinou na Argentina.

- Há muitos brasileiros treinando na Argentina e vice-versa. Há, também, os treinadores argentinos com brasileiros. Então, não há uma rivalidade como no futebol.



E qual sua relação com Felipe Meligeni?

- Relação muito boa. Ele está voltando uma lesão, nos falamos recentemente. Foi uma notícia muito triste a morte do pai dele há poucos meses. Eu e Felipe já fizemos preparação física juntos, há uma amizade de alguns anos. Ele é a pessoa mais engraçada que vi no tênis, nos divertíamos muito nos treinos.

* O repórter viajou a convite da organização do Costa do Sauípe Open