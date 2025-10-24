Brasileiros desafiam argentinos nesta sexta na Costa do Sauípe Open

Como já é tradição desde o extinto Brasil Open, que aconteceu de 2001 a 2011, as oitavas de final do Costa do Sauipe Open, nesta sexta-feira, 24, terá dois duelos entre os anfitriões e argentinos. Disputado no saibro, o Challenger no resort baiano distribui US$ 200 mil em premiação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Exclusivo: Demoliner, um tenista e influenciador que saiu da zona de conforto

➡️ Único algoz de João Fonseca em final de Challenger é confirmado no Sauípe

Curiosamente, a dupla de brasileiros enfrentará os dois principais cabeças de chave no saibro baiano. Enquanto o catarinense Pedro Boscardin (296, de 22 anos) mede forças contra Mariano Navone (85, de 24 anos), o paulista Gustavo Heide (321, de 23 anos) terá pela frente Juan Manuel Cerúndolo (86, de 23). Ambos os duelos são inéditos.

continua após a publicidade

Além de Boscardin e Heide, apenas mais um brasileiro segue vivo nas simples no Sauipe, o campineiro Matheus Pucinelli (316, de 24 anos). Seu rival será o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo (190), de 21 anos.

<strong>O campineiro Matheus Pucinelli está nas oitavas do Costa do Sauípe Open (João Pires/Fotojump) </strong>

Quem vencer as oitavas de final, que começam às 12h, faz rodada dupla nesta sexta-feira. O ganhador de Boscardin e Navone encara o chileno Cristian Garin (107 e ex-top 30, de 29 anos) ou o argentino Andrea Collarini (285, de 33).

continua após a publicidade

Enquanto isso, se Heide superar Cerúndolo, seu rival, nas quartas, será outro tenista da Argentina, Roman Burruchaga (128, de 23 anos) ou Santiago Taverna (242, de 26 anos).

Guga protagonizou duelos épicos contra argentinos no Sauípe

No extinto Brasil Open, entre os muitos confrontos entre Brasil e Argentina, dois foram protagonizados pelo maior nome do tênis nacional masculino de todos os tempos. Em 2002, Gustavo Kuerten salvou match-point na final contra Guillermo Coria. Dois anos depois, o tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo conquistou o vigésimo e último título da carreira derrotando, em outra decisão dramática, Agustín Calleri.

* O repórter viaja a convite da organização do Costa do Sauípe Open