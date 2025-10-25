Ex-campeão do Rio Open elimina principal favorito no Sauípe

Em um dos duelos de mais alto nível até agora no Costa do Sauipe Open, na Bahia, Cristian Garin (107 do mundo e ex-top 17), de 29 anos, derrotou o principal favorito, o argentino Mariano Navone (85), por 7/6 e 6/2.

Aos 29 anos, o tenista do Chile soma cinco títulos de ATP no currículo, com destaque para o Rio Open de 2020. Por causa da chuva que impediu as rodadas na terça e na quarta-feira, Garin venceu rodada dupla neste sábado. E sua primeira vitória no dia foi sobre o qualifier argentino Andrea Collarini (285).

No domingo, nas semifinais, o rival de Garin será o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo (120), de 21 anos, em confronto inédito. O tenista do Paraguai superou, neste sábado, o argentino Thiago Tirante (101).

Burruchaga é o único argentino Sauípe

Com a derrota de Navone, só restou um argentino nas semifinais, Roman Burruchaga (128), que superou o compatriota (e segundo favorito), Juan Manuel Cerundolo (86), por 6/2 e 6/3. Seu rival na semifinal será o boliviano Juan Carlos Prado Angelo (248), que surpreendeu o terceiro favorito, o americano Emilio Nava (92).

O tenista da Bolívia, na estreia, derrotara o cearense Thiago Monteiro.