Tênis

Ex-campeão do Rio Open elimina principal favorito no Sauípe

Cristian Garin supera Mariano Navone na Bahia

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Costa do Sauípe (BA)
Dia 25/10/2025
18:48
Atualizado há 2 minutos
A emoção de Cristian Garin com a vitória sobre Navone (João Pires/Fotojump)
A emoção de Cristian Garin com a vitória sobre Navone (João Pires/Fotojump)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em um dos duelos de mais alto nível até agora no Costa do Sauipe Open, na Bahia, Cristian Garin (107 do mundo e ex-top 17), de 29 anos, derrotou o principal favorito, o argentino Mariano Navone (85), por 7/6 e 6/2.

continua após a publicidade

Aos 29 anos, o tenista do Chile soma cinco títulos de ATP no currículo, com destaque para o Rio Open de 2020. Por causa da chuva que impediu as rodadas na terça e na quarta-feira, Garin venceu rodada dupla neste sábado. E sua primeira vitória no dia foi sobre o qualifier argentino Andrea Collarini (285).

continua após a publicidade

No domingo, nas semifinais, o rival de Garin será o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo (120), de 21 anos, em confronto inédito. O tenista do Paraguai superou, neste sábado, o argentino Thiago Tirante (101).

Burruchaga é o único argentino Sauípe

Com a derrota de Navone, só restou um argentino nas semifinais, Roman Burruchaga (128), que superou o compatriota (e segundo favorito), Juan Manuel Cerundolo (86), por 6/2 e 6/3. Seu rival na semifinal será o boliviano Juan Carlos Prado Angelo (248), que surpreendeu o terceiro favorito, o americano Emilio Nava (92).

continua após a publicidade

O tenista da Bolívia, na estreia, derrotara o cearense Thiago Monteiro.

O argentino Mariano Navone parou nas quartas de finais do Costa do Sauípe Open (João Pires/Fotojump)
