Além da celebração de torcedores de várias partes do país (e, provavelmente, do exterior), o segundo e maior título, por ora, de João Fonseca, neste domingo, no ATP 500 da Basileia, rendeu muitos memes. E o humorista André Guedes foi além, e preparou uma 'leitura labial' do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que amargou o quinto vice-campeonato em cinco finais de ATP (a quarta apenas neste ano).

continua após a publicidade

Veja lance a lance da vitória de João Fonseca sobre Fokina pela final do ATP Basileia

Atitude de rival de João Fonseca na final do ATP Basileia gera chuva de críticas

Europeus reagem a vitória de João Fonseca no ATP da Basileia: 'Maior título da carreira'



Confira no vídeo abaixo:

- É, meu irmão, tentei, mas a vingança não veio, o bicho estava enveredado no capeta, jogando muito, deve ter se hospedado lá em Roger Federer esses dias, não tinha condições...a direita estava andando demais, não vi a cor da bola, estou com dor no olho de tanto tentar ver a bola e não ver nada...vou mudar meu nome para Davidovice Fokina, porque mais um vice, não tem o que fazer. Vamos partir pra frente, parabéns, João, é isso. Que tiro foi esse, meu irmão? - indagou Fokina, ou melhor, Guedes, em sua criativa 'leitura labial'.

continua após a publicidade

Como se sabe, o tenista espanhol perdera, em agosto, a primeira partida até aqui contra o número 1 do Brasil. Na ocasião, Fokina vencera por 7/6 o primeiro set e, lesionado, abandonou, quando perdia por 5/4 a segunda parcial.

João Fonseca garantido no top 30

Neste domingo, na final na capital suíça, o 18º do mundo, de 26 anos, não teve chances contra João Fonseca e acabou derrotado por 6/3 e 6/4.

Com o troféu na Basileia, o brasileiro, de 19 anos, vai subir da 46ª para a 28ª posição no ranking mundial nesta segunda-feira, seu melhor ranking na carreira .

continua após a publicidade

Em fevereiro, no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, o carioca se tornou o mais jovem do país a triunfar em um torneio desse nível.

João Fonseca ao lado do espanhol Alejandro Davidovich Fokina no pódio na Basileia (Foto Fabrice COFFRINI / AFP)





