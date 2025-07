João Fonseca e Djokovic, heptacampeão de Wimbledon, nunca se enfrentaram. Mas o ex-líder do ranking, ao conquistar a 100ª vitória em 112 jogos em Londres, neste sábado, ajudou o número 1 do Brasil no ranking. Isso porque o também sérvio Miomir Kecmanovic (49º), derrotado por 6/3, 6/0 e 6/4, era um dos que poderiam ultrapassar o jovem carioca, de 18 anos e 54 do mundo.



Derrotado pelo croata Marin Cilic, o espanhol Jaume Munar (55) era outro que poderia ultrapassar João Fonseca na próxima atualização do ranking, dia 13. Por ora, o jovem brasileiro, que já tem garantida a entrada no top 50, vai alcançando o 47º lugar, seu melhor ranking na carreira.

Dos que ainda podem ultrapassar João Fonseca, só sobraram Cilic, o polonês Kamil Majchrzak, o britânico Cameron Norrie e o chileno Nicolas Jarry, algoz do brasileiro na terceira rodada. Esses dois últimos, aliás, medem forças no domingo.

Abaixo, o match-point de mais uma vitória histórica de Djokovic:





Em Wimbledon, apenas o recordista de títulos, o suíço Roger Federer, tem mais triunfos que o sérvio:







Na entrevista de Djokovic ainda na quadra, sua filha, Tara, roubou a cena:





Entre as mulheres, a americana Martina Navratilova, nove vezes campeã, é a única que chegou às 100 vitórias no torneio.

Neste sábado, o ex-líder do ranking, aos 38 anos, protagonizou um dos pontos mais espetaculares do ano. Numa jogada que teve curtas e lob, o recordista de Grand Slams (24) voou, literalmente, para vencer o ponto.



Confira abaixo:



Nas oitavas de final, Djokovic enfrenta um 'velho' conhecido, o australiano Alex De Minaur (11), algoz do austríaco August Holmgren (192), por 6/4, 7/6 e 6/3. No confronto direto, são duas vitórias do sérvio em três duelos, o mais recente nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, em 2024. No mesmo ano, o australiano enfrentaria o rival nas quartas de final de Wimbledon, mas, lesionado, perdeu por W.O.

Em março, De Minaur foi o responsável pela eliminação de João Fonseca na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, torneio que o hexacampeão Djokovic acabou amargando o vice-campeonato. Na ocasião, foi surpreendido pelo tcheco Jakub Mensik na final.



Djokovic busca recorde; João Fonseca rumo a Toronto

Vencedor em Wimbledon em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, Djokovic perdeu as duas últimas finais para o espanhol Carlos Alcaraz. Caso conquiste o oitavo título em Londres, que seria seu 25º Grand Slam, o ex-número 1 do mundo e atual sexto vai igualar o recorde do suíço Roger Federer.

João Fonseca, por sua vez, eliminado na terceira rodada pelo chileno Nicolas Jarry, volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, que começa no próximo dia 27.