Freguês de João Fonseca da NextGen desiste do US Open

Duas das mais importantes vitórias de João Fonseca foi contra Arthur Fils. Pois, na terça-feira, o francês anunciou que não vai disputar o US Open, que começa domingo, por conta de uma lesão.



➡️ Quem é a adversária de Bia Haddad na estreia em Monterrey

➡️ Monteiro e Wild param na estreia do quali do US Open

➡️ Sinner desiste, e Alcaraz é campeão em Cincinnati

continua após a publicidade

- Depois de uma lesão que me deixou de fora das quadras, senti um sinal de alerta no meu retorno. Primeiro em Toronto e, depois, em Cincinnati, que me obriga a tomar a difícil decisão de desistir do US Open - escreveu, nas redes sociais, o número 20 do mundo.

➡️ Algoz de João Fonseca celebra semana dos sonhos

➡️ Um dos maiores da história, Sampras faz 54 anos: vídeo

- Tenho trabalhado todos os dias com minha equipe para voltar forte e estar pronto para o final da temporada. Obrigado a todos pelo apoio - continuou o número 20 do mundo, de 21 anos, que chegou a ser o 14º (seu melhor ranking na carreira), em abril.

continua após a publicidade

Com 22 vitórias em 33 jogos em 2025, Fils chegou às quartas de final dos três primeiros Masters 1000 da temporada, em Indian Wells, Miami e Monte Carlo. No ATP 500 de Barcelona, em abril, disputou sua única semifinal do ano, perdendo para o campeão e anfitrião, Carlos Alcaraz.

João Fonseca venceu Fils duas vezes



Em fevereiro de 2024, foi contra Fils que João Fonseca, aos 17 anos, conquistou a primeira vitória em ATP na carreira, no Rio Open (vídeo abaixo). Naquela semana, aliás, o brasileiro disputou uma inédita fase de quartas de final em torneios desse nível.



continua após a publicidade





Praticamente dez meses depois, o número 1 do Brasil voltou a derrotar o francês, dessa vez na estreia do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita (vídeo abaixo).





João Fonseca, que, nesta quinta (21) completa 21 anos, estreia semana que vem no US Open. Abaixo, vídeos de seu primeiro treino em Nova York, com o anfitrião Taylor Fritz, número 4 do mundo.



Veja o vídeo abaixo:



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte