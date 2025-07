Sem João Fonseca, outra estrela da NextGen se despede de Wimbledon

Rivais em Wimbledon, tanto Flavio Cobolli quanto Jakub Mensik já cruzaram o caminho de João Fonseca como profissional. E, neste sábado, o primeiro levou a melhor sobre o segundo, na terceira rodada de Londres, por 6/2, 6/4 e 6/2. Aos 19 anos, o jovem tcheco (17º do mundo) era a última estrela da NextGen viva após a derrota do número 1 do Brasil para o chileno Nicolas Jarry (143º), na terceira rodada.



Campeão do Masters 1000 de Miami, em março, em seu maior título na carreira até agora, Mensik, em Grand Slams na temporada, parou na terceira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, e na segunda de Roland Garros, em maio. O único embate contra João Fonseca foi na terceira rodada do NextGen Finals, em dezembro, na Arábia Saudita, vencido pelo brasileiro numa batalha de cinco tiebreaks.



Primeiro algoz de João Fonseca na grama neste ano, há três semanas, na estreia do ATP 250 de Halle, na Alemanha, Cobolli, aos 23 anos e 24 do ranking, já protagoniza sua maior campanha em Slams. Até este sábado, seu maior feito foi ter chegado à terceira rodada do US Open ) e do Aberto da Austrália (ambos em 2024) e de Roland Garros, em maio.



O italiano Flavio Cobolli, aos 23 anos, já alcança inédita fase de oitavas em Grand Slams (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

João Fonseca elogia ritmo de Jarry em Wimbledon

Estreante em Wimbledon neste ano, João Fonseca foi derrotado pelo chileno Nicolas Jarry, número 143 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3 e 6/7 (7-4). Após se despedir do torneio britânico, João Fonseca classificou a partida como "difícil", mas exaltou o terceiro set do jogo, em que quebrou o chileno.

— Um jogo difícil onde o Nico começou muito bem na partida, impondo um ritmo forte e agressivo, tanto no saque como na devolução. Estava difícil para mim, porque eu já não estava acertando tanto o primeiro saque. Ele foi impondo um ritmo mais protagonista, coisa que gosto de fazer — afirma o tenista de 18 anos, que volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, na quadra rápida, a partir do próximo dia 27.

