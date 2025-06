Foi bem mais complicado do que se esperava, mas Carlos Alcaraz estreou com vitória em Wimbledon. Nesta segunda-feira, o bicampeão venceu o experiente italiano Fabio Fognini, de 38 anos e 138º do mundo, por 7/5, 6/7 (5), 7/5, 2/6 e 6/1, em 4h37m.

Reconhecendo a gigante partida do adversário, que jogou o torneio pela última vez na carreira, o número 2 do mundo pediu palmas para Fognini ao fim do jogo:







Alcaraz busca o tri de Wimbledon

Na Era Aberta (desde 1969), é apenas a terceira vez que o atual campeão de Wimbledon precisou jogar o quinto set na estreia da edição seguinte. Os outros foram o sueco Bjorn Borg, em 1978, e o suíço Roger Federer, em 2010.





O segundo adversário do vice-líder do ranking será o anfitrião Oliver Tarvet (733º), algoz do suíço Leandro Riedi.

O sérvio Novak Djokovic, não por acaso, foi o último tenista a vencer um Slam antes da sequência de seis títulos de Alcaraz e do italiano Jannik Sinner: no US Open de 2023, o 24º troféu de sua carreira nesse nível de torneio.

Sinner x Alcaraz seria final inédita em Wimbledon

Em Wimbledon, o sérvio perdeu as últimas duas finais para Alcaraz.

No início de junho, o espanhol e o italiano protagonizaram uma das mais eletrizantes finais de Slam, em Roland Garros. Alcaraz ergueu o segundo troféu consecutivo, após salvar três match-points, fato inédito em decisão desse nível na Era Aberta (desde 1969).



Em Wimbledon, a expectativa é a de que Alcaraz e Sinner se reencontrem na final. Para o italiano, seria uma campanha inédita. Até hoje, seu maior feito no torneio foi ter chegado às semifinais de 2023. Ano passado, parou nas quartas de final.



O espanhol Carlos Alcaraz (e) é abraçado pelo italiano Fabio Fognini após a vitória em Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

