Galvão Bueno manda recado a João Fonseca após derrota em Wimbledon

Galvão Bueno usou as redes sociais para comentar a derrota de João Fonseca na terceira rodada de Wimbledon. Na sexta-feira, o número 1 do Brasil, de 18 anos, chegou a sacar em 4/2 no tiebreak, mas caiu diante do chileno Nicolas Jarry (143 e ex-16º do mundo), de 29 anos, por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3 e 6/7 (7/4).



Nas redes sociais, Galvão Bueno comentou:



'Não deu pro nosso João Fonseca!! Caiu por 3 a 1 diante do gigante chileno Nikolas Jarry, de 2,01m de altura!! Mas foi valente!! Quase buscou o empate após sair perdendo por 2 sets a 0!! Valeu a experiência!! Já deve entrar no top 50 do mundo com apenas 18 anos!! Bora pras próximas!!'



Atual 54º do mundo (seu melhor ranking na carreira), o brasileiro depende de outros resultados para chegar ao top 50. Um dos que podem ultrapassar o jovem carioca é o sérvio Miomir Kecmanovic (49º), que enfrenta o compatriota e heptacampeão Novak Djokovic (6º).

Galvão Bueno elogiara vitória de João Fonseca na segunda rodada

Após a vitória de João Fonseca sobre o americano Jenson Brooksby (101º) na segunda rodada, Galvão Bueno também deu forças ao pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá:





'João Fonseca do Brasil!! Ganhou mais uma em Wimbledon, palco sagrado do tênis!! 3 x 1 no americano Jenson Brooksby: 6/4 5/7 6/2 e 6/4!! Mais jovem no tênis a chegar à terceira rodada desde 2011, vai mostrando uma rápida adaptação ao desafio da grama e jogando mais o jogo, trocando mais bolas, subindo bem à rede, e na hora certa soltando os foguetes de direita!! Agora é encarar o Chileno Nicolas Jarry que já foi 16, mas hoje é só 143 do mundo!! Pra cima dele, João!!'



João Fonseca na derrota para o chileno Nicolas Jarry em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

