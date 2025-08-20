Bia Haddad estreia em Monterrey nesta quarta: horário e onde assistir

Com 10 vitórias em 32 partidas na temporada, Bia Haddad estreia, nesta quarta-feira, na quadra rápída do WTA de Monterrey, no México. Número 20 do mundo, a brasileira terá pela frente a tcheca Marie Bouzkova, 53ª. O jogo começa às 20h (de Brasília), com transmissão do Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O torneio no México é o último da paulistana, de 29 anos, antes do US Open, que começa no domingo. No confronto direto, são quatro vitórias de Bia Haddad em cinco primeiros jogos até aqui. A rival, no entanto, levou a melhor na última disputa, no saibro de Roma, em maio, por 6/0 e 6/3.

Na atual temporada, a melhor campanha da brasileira foi ter chegado às semifinais de Estrasburgo, na França, em maio, quando parou diante da cazaque Elena Rybakina.



Bia Haddad foi semifinalista em 2022

A número 1 do Brasil, que vem de derrota na estreia em Cincinnati, semana passada, para a australiana Maya Jont, disputa o torneio em Monterrey pela quarta vez.

Até aqui, a melhor campanha de Bia Haddad no México foi em sua última participação, há três anos, quando venceu quatro partidas e só parou na semifinal, diante da canadense Leylah Fernandez, segunda favorita.

Em 2017, em sua primeira aparição em Monterrey, a brasileira parou na terceira e última rodada do qualifiying. Já em 2019, Bia Haddad venceu as partidas do classificatório, mas parou na estreia da chave principal

Bia Haddad na vitória sobre Navarro em Estrasburgo (Foto: Michel Grasso)

Bia Haddad x Marie Bouzkova na estreia de Monterrey

📅 Dia: terça, 20 de agosto de 2025;

⏰ Horário: 20h (de Brasília);

🗺️ Local: Monterrey, México

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)