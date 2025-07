João Fonseca enfrenta Nicolas Jarry em Wimbledon; acompanhe

Nesta sexta-feira (4), João Fonseca, número 1 do Brasil, disputa mais uma partida de Wimbledon, em busca de mais um feito inédito. O brasileiro de 18 anos enfrenta o chileno Nicolas Jarry (143º), pela terceira rodada do torneio britânico. O inédito começa em torno das 11h (de Brasília), na quadra 2, com transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Com o desempenho nas primeiras rodadas de Wimbledon, Fonseca vai garantindo uma inédita entrada no top 50 com as duas primeiras vitórias em Londres. Por ora, o brasileiro, que atualmente aparece como 54º do mundo, subirá oito posições.

Após vencer o americano Jenson Brooksby (101º) na segunda rodada, João Fonseca igualou a campanha de Roland Garros, mês passado, quando parou nessa fase. Até agora, é o maior feito do brasileiro em Grand Slams, que, em janeiro, alcançou a segunda rodada do Aberto da Austrália.

Acompanhe o jogo

🟢Jarry começa no saque e vence o primeiro game de zero.

João Fonseca na vitória sobre Brooksby em Wimbledon (Divulgação/AELTC/Florian Eisele)

Tudo sobre João Fonseca x Nicolas Jarry, na terceira rodada de Wimbledon

📅 Dia: sexta-feira, 4 de julho de 2025;

⏰ Horário: em torno das 12h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra 2 de Wimbledon

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming pago)