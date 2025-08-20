Top 10 é o primeiro confirmado para o Rio Open 2026

Nesta quarta-feira (20) o Rio Open divulgou a confirmação de um jogador do top 10 como o primeiro nome para sua 12ª edição. O tenista italiano Lorenzo Musetti, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, voltou ao maior torneio de tênis da América do Sul, que será realizado de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro.

Lorenzo Musetti está confirmado no Rio Open 2026 (foto: Dimitar Dilkoff / AFP)

Atualmente na 10ª posição no ranking mundial, Musetti está vivendo a melhor temporada de sua carreira em 2025 e se destacou em sua superfície preferida: o saibro. O italiano de 23 anos alcançou sua primeira final de Masters 1000 em Monte Carlo, além de chegar às semifinais nos Masters de Madri e Roma, e encerrou a temporada de saibro com uma inédita semifinal em Roland Garros. Essa sequência de resultados o impulsionou para a 6ª posição no ranking, a mais alta de sua vida profissional, consolidando-o como uma das principais forças do tênis nesta superfície.

— Estou confirmando minha participação no Rio Open 2026. Infelizmente eu estava lesionado este ano e não pude competir. Mas tive a oportunidade de aproveitar bastante a cidade. Fiquei muito feliz no Rio, senti o carinho da torcida e é por isso que estou voltando. Nos vemos em breve — declarou Musetti.

De volta ao Rio, Musetti fará sua segunda aparição nas quadras do Jockey Club Brasileiro, após ter disputado o torneio em 2023. O italiano também esteve presente na edição de 2025, mas se retirou antes do início da competição devido a uma lesão. Dono de dois títulos em simples (ATP 500 de Hamburgo e ATP 250 de Nápoles), Lorenzo também é bicampeão da Copa Davis, a Copa do Mundo do tênis, pela Itália, tendo feito parte do time nas conquistas de 2023 e 2024.

— Estamos muito felizes em receber Musetti de volta ao Rio Open. Desde a lesão que o obrigou a se retirar em 2025, ele sempre demonstrou o desejo de retornar ao Rio e jogar para o público brasileiro. Ele tem uma conexão especial com o Brasil, é um dos melhores jogadores de saibro do mundo e eu tenho a certeza de que fará uma grande campanha em 2026 — afirmou Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.

O que é o Rio Open?

O Rio Open é o maior evento de tênis da América do Sul e o único da série ATP 500 realizado na região. Desde sua primeira edição, em 2014, o evento já recebeu grandes nomes do tênis mundial e coroou campeões como Rafael Nadal, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Pablo Cuevas, Carlos Alcaraz e Cameron Norrie. Em 2025, os vencedores foram Sebastián Báez, na chave de simples, e os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo nas duplas, marcando a primeira vez que uma dupla 100% nacional conquistou o título do torneio.

Realizado nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o torneio reúne atletas da elite do circuito mundial, mobiliza fãs, marcas e ativações culturais, e já se firmou como um dos eventos esportivos mais relevantes no calendário internacional.