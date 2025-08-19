Brasileiros estreiam no Qualying do US Open; veja resultados

Nesta segunda-feira (18), Thiago Seyboth Wild e Thiago Monteiro foram eliminados na rodada de estreia do qualifying do US Open, encerrando a participação no último Grand Slam da temporada. Já a brasileira Laura Pigossi venceu seu jogo e se garantiu na próxima fase. João Reis joga nesta terça-feira (19).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thiago Wild em foto de arquivo (Reprodução)

Resultado dos brasileiros no US Open

O brasileiro de 25 anos, Thiago Wild enfrentou o cazaque Dmitry Popko. Em um jogo de altos e baixos, o brasileiro lutou, mas não conseguiu superar o adversário e acabou derrotado em dois sets, com parciais de 6/7 (4) e 3/6.

Em seguida, Thiago Monteiro teve um desafio duríssimo contra o americano Murphy Cassone e, em uma batalha de quase três horas, acabou derrotado por 2 sets a 1, com placar de 3/6, 7/5 e 5/7.

continua após a publicidade

A tenista brasileira Laura Pigossi protagonizou uma virada impressionante contra a eslovena Tamara Zidansek. Em uma batalha que durou mais de três horas, Pigossi demonstrou grande resiliência ao salvar um match point no segundo set, antes de dominar as ações para selar a vitória. Com o placar final de 5/7, 7/6 (3) e 6/3, a brasileira garantiu sua vaga na segunda rodada do qualifying.

Laura Pigossi comemora vitória na primeira rodada do qualifying (Foto: Reprodução)

João Fonseca confirma melhor ranking da carreira

Nesta segunda-feira (18), a ATP confirmou o melhor ranking da carreira de João Fonseca: o 44º lugar. O brasileiro, que completa 19 anos na próxima quinta-feira (21), subiu oito posições após ter alcançado a terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Até aqui, sua melhor colocação foi o 47º lugar, alcançado em julho.

continua após a publicidade

Chegar aos 19 anos como o 44º do mundo é um feito e tanto. Para se ter uma ideia do quanto é difícil chegar a essa colocação tão jovem, alguns dos maiores tenistas da história não chegaram tão bem no ranking aos 19 anos.

O sérvio Novak Djokovic, por exemplo, recordista de títulos de Grand Slam (24) na semana em que completou essa idade, figurava na 63ª posição.

Ex-líder do ranking, o britânico chegou aos 19 anos como o 46º do mundo, bem perto da próxima colocação do brasileiro.

Tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten era o 270º do mundo na semana de 10 de setembro de 1995, quando celebrou o 19º aniversário.