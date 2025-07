Português quebra protocolo e homenageia Diogo Jota em Wimbledon

O português Francisco Cabral protagonizou momentos simbólicos em Wimbledon, nesta sexta-feira (4), ao prestar homenagem aos compatriotas Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção, e André Silva, falecidos na última quinta-feira (3), em acidente de carro. O tenista entrou em quadra com um laço preto no uniforme, quebrando um protocolo centenário no torneio britânico, em que os atletas só podem usar roupas brancas.

A organização do torneio anunciou a flexibilização da regra na própria data de falecimento dos atletas portugueses e liberou o uso de faixas pretas nos dias seguintes ao acidente, que gerou comoção global. Francisco Cabral usou o laço preto no jogo da segunda rodada da chave de duplas quando, ao lado do austríaco Lucas Miedler, foi superado pelos tchecos Petr Nouza e Patrik Rikl, por 2 sets a 0.

- Não o conhecia pessoalmente, mas tenho um amigo que o conhecia, ele era um grande cara - disse Cabral, que soube das mortes quando estava a caminho do torneio inglês.

Francisco Cabral homenageou compatriotas falecidos (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Por que os atletas usam branco em Wimbledon?

O rigoroso código de vestimenta, que obriga os atletas a jogarem apenas de branco em Wimbledon, vigora no torneio desde 1880, e foi instituído como forma de minimizar a visibilidade das manchas de suor nos uniformes, algo que era considerado impróprio pelos organizadores da competição.

A tradição, que é seguida até hoje, sofreu uma flexibilização para o uniforme das mulheres a partir de 2023. Na ocasião, as atletas passaram a poder usar shorts coloridos por baixo das peças brancas. A medida foi adotada após pedido das próprias jogadoras, visando oferecer mais conforto, especialmente no período menstrual.