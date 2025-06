Alcaraz e Djokovic treinam juntos para Wimbledon; veja vídeo

Na véspera do início de mais uma edição de Wimbledon, o mundo do tênis presenciou uma cena surpreendente: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, dois dos principais tenistas do circuito, dividiram a quadra central do All England Club para um treino conjunto nesta quinta-feira (26).

A cena do treino entre os dois rivais foi registrada por fotógrafos e rapidamente repercutiu nas redes sociais e entre jornalistas presentes no complexo londrino. Em um esporte marcado pela individualidade, ver dois dos principais protagonistas do circuito dividindo a quadra principal antes do torneio é raro.

Alcaraz, cada vez mais maduro e consolidado como estrela como um dos melhores jogadores do mundo, buscava os ajustes finais para defender o título conquistado em 2024, justamente sobre o sérvio.

Carlos Alcaraz venceu Novak Djokovic na final de Wimbledon em 2024 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Além da derrota do ano passado, Djokovic também perdeu a final para Carlos Alcaraz na edição de 2023, acumulando duas derrotas consecutivas para o espanhol na grama londrina. As derrotas impediram o sérvio de conquistar seu oitavo título em Wimbledon, e empatar com Roger Federer como maior campeão da história do torneio. Federer segue como maior campeão da história de Wimbledon com 8 títulos.

A chave principal do terceiro Grand Slam da temporada começa na próxima segunda-feira (30). E com cenas como a desta quinta, a expectativa só cresce.

Outro nome bastante aguardado no torneio é o do brasileiro João Fonseca. Aos 18 anos, o jovem vem chamando atenção e fará sua estreia na chave principal de Wimbledon. Após boas apresentações no saibro e evolução constante no piso rápido, o brasileiro tenta agora mostrar sua força também na grama, e tem gerado expectativa entre fãs e especialistas.

