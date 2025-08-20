Aniversariante João Fonseca joga exibição com Delpo; horário e onde assistir

Em setembro de 2009, João Fonseca tinha apenas três anos de idade quando Juan Martin Del Potro conquistou o mais importante título da carreira. Pois, nesta quinta-feira (21), em torno das 21h (de Brasília), o aniversariante brasileiro e o argentino formarão uma dupla, em exibição do Grand Slam americano, contra os anfitriões Alex Michelsen e Andy Roddick. O jogo tem transmissão da ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+



João Fonseca, que completa 19 anos nesta quinta-feira, tem ótima lembrança do único duelo contra Michelsen até hoje, como profissional. Foi na estreia do Masters 1000 de Madri, ano passado, quando o jovem brasileiro, aos 17 anos, venceu sua primeira partida nesse nível.



O número 1 do Brasil e 44 do mundo e o ídolo argentino entram em quadra logo após a disputa entre os anfitriões Coco Gauff/André Agassi x Venus Williams/John McEnroe.

Freguês de João Fonseca desiste do US Open



Lesionado, o francês Arthur Fils anunciou, na terça-feira, a desistência do US Open, que começa no domingo (24).



- Depois de uma lesão que me deixou de fora das quadras, senti um sinal de alerta no meu retorno. Primeiro em Toronto e, depois, em Cincinnati, que me obriga a tomar a difícil decisão de desistir do US Open - escreveu, nas redes sociais, o número 20 do mundo.

- Tenho trabalhado todos os dias com minha equipe para voltar forte e estar pronto para o final da temporada. Obrigado a todos pelo apoio - continuou o número 20 do mundo, de 21 anos, que chegou a ser o 14º (seu melhor ranking na carreira), em abril.

Com 22 vitórias em 33 jogos em 2025, Fils chegou às quartas de final dos três primeiros Masters 1000 da temporada, em Indian Wells, Miami e Monte Carlo. No ATP 500 de Barcelona, em abril, disputou sua única semifinal do ano, perdendo para o campeão e anfitrião, Carlos Alcaraz.

João Fonseca venceu Fils duas vezes



Em fevereiro de 2024, foi contra Fils que João Fonseca, aos 17 anos, conquistou a primeira vitória em ATP na carreira, no Rio Open (vídeo abaixo). Naquela semana, aliás, o brasileiro disputou uma inédita fase de quartas de final em torneios desse nível.







Praticamente dez meses depois, o número 1 do Brasil voltou a derrotar o francês, dessa vez na estreia do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita (vídeo abaixo).





João Fonseca, que, nesta quinta (21) completa 21 anos, estreia semana que vem no US Open. Abaixo, vídeos de seu primeiro treino em Nova York, com o anfitrião Taylor Fritz, número 4 do mundo.



FICHA TÉCNICA

US Open

João Fonseca/Juan Martin Del Potro x Andy Roddick/Alex Michelsen

🏐 Fase: Exibição

📆 Data e horário: Quinta-feira, 21 de agosto, em torno das 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Nova York, Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

