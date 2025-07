João Fonseca analisa derrota em Wimbledon: ‘Podia ter feito diferente’

Estreante em Wimbledon neste ano, João Fonseca foi derrotado pelo chileno Nicolas Jarry, número 143 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3 e 6/7 (7-4). Após se despedir do torneio britânico, João Fonseca classificou a partida como "difícil", mas exaltou o terceiro set do jogo, em que quebrou o chileno.

— Um jogo difícil onde o Nico começou muito bem na partida, impondo um ritmo forte e agressivo, tanto no saque como na devolução. Estava difícil para mim, porque eu já não estava acertando tanto o primeiro saque. Ele foi impondo um ritmo mais protagonista, coisa que gosto de fazer — afirma o tenista de 18 anos.

João Fonseca em jogo de Wimbledon (Foto: Henry Nichollys / AFP

O tenista brasileiro exaltou o terceiro set, único que venceu na partida desta sexta-feira (4):

— Os dois primeiros sets foram muito rápidos. Já no terceiro set, eu fui mantendo um pouco mais, me deixando vivo com o saque. Tive uma oportunidade de quebrar ele ali na terceira parcial. Eu estava jogando melhor, mais confiante.

Mesmo achando que poderia ter feito melhor, João Fonseca também destacou que a partida foi muito importante para o seu crescimento como atleta:

— Eu poderia ter feito algo diferente? Poderia, mas assim a gente não cresce como jogador.

Então, é seguir trabalhando, seguir com a mente positiva. O aprendizado foi que, quando estiver dois sets abaixo, ainda dá para ganhar a partida.

João Fonseca encerra participação em Wimbledon

Eliminado da competição, João Fonseca afirma que segue com a cabeça erguida:

— É seguir com a cabeça erguida, trabalhando mais. Ano que vem tem mais, e vai ter a próxima gira. Então, vamos com tudo aí.