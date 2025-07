Djokovic se aproxima da centésima vitória em Wimbledon

Novak Djokovic comemora a vitória contra o francês Alexandre Muller no final da primeira rodada de simples masculino de tênis, no segundo dia do Campeonato de Wimbledon de 2025 (Foto de Glyn KIRK / AFP)

O sérvio Novak Djokovic, ex número 1 do mundo e atual 6º no ranking da ATP, estreou com vitória em Wimbledon nesta terça-feira (1º) sobre o francês Alexandre Muller (41º) e chegou a vitória de número 98 no circuito.

Após a situação desconfortável, Djokovic retomou o controle do jogo e fechou os dois sets seguintes com autoridade.

Se mantiver o nível, o sérvio pode chegar ao oitavo título em Wimbledon, ao número 100 de vitórias no torneio e a uma possível revanche contra Alcaraz. O espanhol e Djokovic disputaram as duas últimas finais de Wimbledon e Alcaraz levou a melhor nas duas oportunidades.

Alcaraz, cada vez mais maduro e consolidado como estrela como um dos melhores jogadores do mundo, buscava os ajustes finais para defender o título conquistado em 2024, justamente sobre o sérvio.

Além da derrota do ano passado, Djokovic também perdeu a final para Carlos Alcaraz na edição de 2023, acumulando duas derrotas consecutivas para o espanhol na grama londrina. As derrotas impediram o sérvio de conquistar seu oitavo título em Wimbledon, e empatar com Roger Federer como maior campeão da história do torneio. Federer segue como maior campeão da história de Wimbledon com 8 títulos.

O sérvio volta ao gramado de Wimbledon na quarta-feira (03) para enfrentar o anfitrião Daniel Evans (154º).