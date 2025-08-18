menu hamburguer
João Fonseca confirma melhor ranking e já treina no US Open; vídeo

Número 1 do Brasil treinou com o anfitrião Taylor Fritz, em Nova York

João Fonseca em foto de arquivo no US Open (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca em foto de arquivo no US Open (Divulgação)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
17:45
Nesta segunda-feira (18), a ATP confirmou o melhor ranking da carreira de João Fonseca: o 44º lugar. O brasileiro, que completa 19 anos na próxima quinta-feira (21), subiu oito posições após ter alcançado a terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Até aqui, sua melhor colocação foi o 47º lugar, alcançado em julho.

Também nesta segunda-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, treinou em uma das principais quadras do US Open, que começa no próximo domingo, em Nova York. O parceiro de treino do brasileiro foi um de seus algozes na temporada, o anfitrião Taylor Fritz, número 4 do mundo. Em junho, o americano venceu o brasileiro na grama do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

Veja o vídeo abaixo:

Chegar aos 19 anos como o 44º do mundo é um feito e tanto. Para se ter uma ideia do quanto é difícil chegar a essa colocação tão jovem, alguns dos maiores tenistas da história não chegaram tão bem no ranking aos 19 anos.

O sérvio Novak Djokovic, por exemplo, recordista de títulos de Grand Slam (24) na semana em que completou essa idade, figurava na 63ª posição.

Ex-líder do ranking, o britânico chegou aos 19 anos como o 46º do mundo, bem perto da próxima colocação do brasileiro.

Tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten era o 270º do mundo na semana de 10 de setembro de 1995, quando celebrou o 19º aniversário.

Federer tinha ranking pouco superior ao de João Fonseca

Já o suíço Roger Federer, campeão de 20 Slams, era o 40º do mundo na semana de oito de agosto de 2000, quando chegou aos 19 anos.

Enquanto isso, o espanhol Rafael Nadal, que conquistou 22 Majors, já era o quinto do mundo na semana de 3 de junho de 2005. Dias depois, triunfou pela primeira vez em Roland Garros.

Os dois melhores do mundo da atualidade já figuravam no top 20 aos 19 anos: o espanhol Carlos Alcaraz era o nono, e o italiano Jannik Sinner, o 15.

Ranking ao chegar aos 19 anos:

Rafael Nadal - 5
Carlos Alcaraz - 9
Jannik Sinner - 15
Roger Federer - 40
João Fonseca - 44
Andy Murray - 46
Novak Djokovic - 63
Gustavo Kuerten - 270

João Fonseca na derrota na estreia de Toronto (Divulgação)
João Fonseca na derrota na estreia de Toronto (Divulgação)

