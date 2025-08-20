De 12 a 19 de outubro deste ano, o Rio de Janeiro passará a receber um torneio WTA 125. Com premiação de US$ 115 mil e 125 pontos para as campeãs de simples e de duplas, o Rio Ladies Open acontece na academia Techset, no Vogue Square, na Barra da Tijuca.

- É um prêmio para o tênis feminino nacional o Rio de Janeiro voltar a ter um torneio nível WTA, da categoria 125. Agora são três WTAs no Brasil, e com Rio e Florianópolis em sequência, com duas cidades paradisíacas, fica muito atrativo para que grandes jogadoras venham ao Brasil em Outubro -, declarou Lúzio Ramos, organizador do Rio Ladies Open e CEO da MundoTênis Tours.

A competição marca a primeira sequência de três torneios WTA’s no Brasil com São Paulo em setembro depois Rio de Janeiro e Florianópolis em outubro.

A venda de ingressos será aberta na sexta-feira, 22 de agosto, às 10h.

Nùmero 1 do Brasil na WTA, Bia Haddad estreia em Monterrey



Com 10 vitórias em 32 partidas na temporada, Bia Haddad estreia, nesta quarta-feira, na quadra rápída do WTA de Monterrey, no México. Número 20 do mundo, a brasileira terá pela frente a tcheca Marie Bouzkova, 53ª.

O torneio no México é o último da paulistana, de 29 anos, antes do US Open, que começa no domingo. No confronto direto, são quatro vitórias de Bia Haddad em cinco primeiros jogos até aqui. A rival, no entanto, levou a melhor na última disputa, no saibro de Roma, em maio, por 6/0 e 6/3.

Na atual temporada, a melhor campanha da brasileira foi ter chegado às semifinais de Estrasburgo, na França, em maio, quando parou diante da cazaque Elena Rybakina.



