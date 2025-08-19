Fernando Meligeni analisa melhor ranking de João Fonseca

Nesta segunda-feira (18), o podcast New Balls Please, apresentado pelo jornalista Fernando Nardini e pelo comentarista, autor, palestrante e ex-tenista Fernando Meligeni, abordou dois personagens. E um deles foi João Fonseca, que alcançou, a três dias de completar 19 anos, o melhor ranking da carreira: 44º.



O 65º programa do NBP começou com uma homenagem e foi dedicado à memória de Flávio Alves, cunhado de Meligeni, que faleceu na sexta-feira, aos 59 anos, vítima de um AVC.

- Fica aqui o agradecimento a todos que foram, que mandaram mensagens - agradeceu Fininho.



Ex-número 25 do mundo, ranking alcançado em outubro de 1999, ano em que chegou à semifinal de Roland Garros, o ídolo brasileiro comentou sobre o momento de João Fonseca:



- Estamos num momento muito difícil de debates no Brasil. Um tenista é uma empresa e cada departamento tem que evoluir: mentalmente, fisicamente e tecnicamente. E você elogiar ou criticar não tem nada a ver em colocá-lo num macro, de que ele é um grande jogador ou ele é um jogador ruim - contou Meligeni.



O campeão pan-americano de 2003, em Santo Domingo, continuou:



- Quando você faz uma crítica ou um elogio, na minha opinião, está colocando sob o prisma do torneio. O tenista não pode ser analisado por uma vitória ou uma derrota, porque a gente perde toda semana. Ele tem que ser analisado por um contexto total. E o contexto total tem Buenos Aires, Camberra, Phoenix e também tem derrotas que ele vem sofrendo. E, dentro desse contexto geral, é o 44º do mundo, chegando ao ranking do Flávio Saretta, e já passou Ricardinho Mello e André Sá. É um número muito grande, muito relevante. Hoje ele é 44 e ninguém deu ponto pra ele de graça. No tênis, a gente aprendeu que ninguém é bom ou ruim amanhã. É hoje. É um ranking muito relevante, é um momento muito relevante - observou Meligeni.

João Fonseca treina no US Open

Também nesta segunda-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, treinou em uma das principais quadras do US Open, que começa no próximo domingo, em Nova York. O parceiro de treino do brasileiro foi um de seus algozes na temporada, o anfitrião Taylor Fritz, número 4 do mundo. Em junho, o americano venceu o brasileiro na grama do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.



Veja o vídeo abaixo:



Ranking ao chegar aos 19 anos:



Rafael Nadal - 5

Carlos Alcaraz - 9

Jannik Sinner - 15

Roger Federer - 40

João Fonseca - 44

Andy Murray - 46

Novak Djokovic - 63

Gustavo Kuerten - 270

