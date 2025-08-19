menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Fernando Meligeni analisa melhor ranking de João Fonseca

Número 1 do Brasil foi um dos temas do podcast New Balls Please

João Fonseca em treino em Cincinnati (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca em treino em Cincinnati (Divulgação)
unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
04:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira (18), o podcast New Balls Please, apresentado pelo jornalista Fernando Nardini e pelo comentarista, autor, palestrante e ex-tenista Fernando Meligeni, abordou dois personagens. E um deles foi João Fonseca, que alcançou, a três dias de completar 19 anos, o melhor ranking da carreira: 44º.

➡️ Sinner desiste, e Alcaraz é campeão em Cincinnati

➡️ Algoz de João Fonseca celebra semana dos sonhos

➡️ Um dos maiores da história, Sampras faz 54 anos: vídeo

continua após a publicidade

Relacionadas

O 65º programa do NBP começou com uma homenagem e foi dedicado à memória de Flávio Alves, cunhado de Meligeni, que faleceu na sexta-feira, aos 59 anos, vítima de um AVC.

- Fica aqui o agradecimento a todos que foram, que mandaram mensagens - agradeceu Fininho.

Ex-número 25 do mundo, ranking alcançado em outubro de 1999, ano em que chegou à semifinal de Roland Garros, o ídolo brasileiro comentou sobre o momento de João Fonseca:

- Estamos num momento muito difícil de debates no Brasil. Um tenista é uma empresa e cada departamento tem que evoluir: mentalmente, fisicamente e tecnicamente. E você elogiar ou criticar não tem nada a ver em colocá-lo num macro, de que ele é um grande jogador ou ele é um jogador ruim - contou Meligeni.

O campeão pan-americano de 2003, em Santo Domingo, continuou:

- Quando você faz uma crítica ou um elogio, na minha opinião, está colocando sob o prisma do torneio. O tenista não pode ser analisado por uma vitória ou uma derrota, porque a gente perde toda semana. Ele tem que ser analisado por um contexto total. E o contexto total tem Buenos Aires, Camberra, Phoenix e também tem derrotas que ele vem sofrendo. E, dentro desse contexto geral, é o 44º do mundo, chegando ao ranking do Flávio Saretta, e já passou Ricardinho Mello e André Sá. É um número muito grande, muito relevante. Hoje ele é 44 e ninguém deu ponto pra ele de graça. No tênis, a gente aprendeu que ninguém é bom ou ruim amanhã. É hoje. É um ranking muito relevante, é um momento muito relevante - observou Meligeni.

continua após a publicidade

Para assistir a todo o programa, clique aqui.

João Fonseca treina no US Open

Também nesta segunda-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, treinou em uma das principais quadras do US Open, que começa no próximo domingo, em Nova York. O parceiro de treino do brasileiro foi um de seus algozes na temporada, o anfitrião Taylor Fritz, número 4 do mundo. Em junho, o americano venceu o brasileiro na grama do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

Veja o vídeo abaixo:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ranking ao chegar aos 19 anos:

Rafael Nadal - 5
Carlos Alcaraz - 9
Jannik Sinner - 15
Roger Federer - 40
João Fonseca - 44
Andy Murray - 46
Novak Djokovic - 63
Gustavo Kuerten - 270

continua após a publicidade
Fernando Nardini (e) e Fernando Meligeni no New Balls Please (Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias